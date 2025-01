Manu Clauset irá saltar do kart para a Fórmula Delta

Categoria-escola do automobilismo brasileiro, a Fórmula Delta terá nesta temporada uma presença feminina nos grids, que deve chamar muito a atenção pela beleza e competência de uma garota de apenas 15 anos de idade. A campineira Manu Clauset (TSO Brasil, Raceville Speed Club, VW Germânica) irá estrear em 2025 nos carros de corrida, depois de uma boa temporada no kartismo em 2024, quando ela terminou entre os cinco melhores do país no Campeonato Brasileiro da Rotax Júnior Max.

“O kart foi o primeiro passo e a Fórmula Delta neste ano vai ser a realização de meu sonho de correr de carro”, comentou Manu. “A minha expectativa para esta temporada é muito boa. Pretendo treinar bastante e acredito que conquistarei bons resultados”, planeja a jovem Clauset.

Questionada pelo motivo de participar de competições motorizadas, ela contou que isto já veio de berço. “Meu pai era piloto de rali, além de ser aventureiro e trabalhar com eventos automotivos e gerenciamento de frotas, e por isso eu me apaixonei pelo automobilismo. Foi algo natural”, explicou. Carlos ‘Cacá’ Clauset foi bicampeão do Rally dos Sertões, bicampeão brasileiro de Rally, participou do Rally Paris-Dakar com carro e equipe brasileiros, e é o recordista de travessia das Américas.

Um carro de respeito

O Fórmula Delta é um monoposto nacional, fabricado pela Minelli Racing Car, que aluga e gerencia seus carros para os pilotos cumprirem uma temporada completa, com provas no Autódromo de Interlagos, Velocittá, Raceville e Goiânia, sempre em sistema de rodada dupla. Atingindo a velocidade máxima de 220 km/h, o veículo é movido por um motor Mitsubishi 2.0, gerando 170 hp, auxiliado pelo câmbio sequencial de 6 marchas, acionado por borboletas atrás do volante. Os pneus são slick de competição. Pela categoria já passaram mais de 60 pilotos, e vários estão correndo na Stock Series ou mesmo no exterior, numa clara demonstração que a modalidade prepara seus adeptos para as modalidades profissionais.

“Não vejo a hora em sentar no Fórmula Delta e acelerar. Estou ansiosa pra começar minha preparação na pista em outro nível”, aponta Manu. A pré-temporada da Fórmula Delta será realizada com treinos coletivos de 6 a 9 de março, no Autódromo de Interlagos. A temporada tem início nos dias 19 e 20 de abril, para oito rodadas duplas em 2025, passando por quatro autódromo diferentes.

Manu Clauset tem o apoio de TSO Brasil, Raceville Speed Club e VW Germânica.