“The Doctor” com dupla jornada em Interlagos

Após uma abertura de temporada com um pódio e muito trabalho no desenvolvimento do carro, Samuel Damin (Blue M – Oxygen For Health, Doctor Assistant AI, Arcanjo Bonés, Magma 3D – Impressão 3D, Pilot Up – Centro de Preparo Automobilístico, Screen Racing, SOU Blindagem e AMN Imóveis) estará de volta a Interlagos no próximo final de semana para a disputa da segunda etapa da temporada 2025 da Turismo 1.4 – Marcas e Pilotos, além da abertura da temporada da HB20 Cup.

(Paulo Abreu – Portal e TV High Speed Bra)

Na Turismo 1.4, The Doctor terá como companheiro Thiago Arns no Chevrolet Onix #6. O piloto já sabe que será um fim de semana de muito trabalho, uma vez que é esperado um grid gigantesco para a etapa.

“Teremos a segunda etapa da Turismo 1.4 e, ao lado do Thiago (Arns), temos grandes expectativas. A perspectiva é de uma competição difícil, pois deveremos ter um grid com 50 carros ou mais, o que eleva a disputa a outro nível, já que podemos encontrar de tudo na pista.”

Já na HB20 Cup, Samuel disputará a temporada sozinho. Com um grid tão equilibrado, pequenos detalhes fazem toda a diferença em uma pista conhecida por todos.

“Na HB20, vamos focar em conquistar um bom resultado na abertura da temporada. Conhecemos o equipamento, mas é uma categoria muito equilibrada e, com certeza, vamos batalhar pelo melhor resultado”, concluiu Damin.

As corridas da Turismo 1.4 – Marcas e Pilotos acontecerão no sábado, às 14h30, e no domingo, às 16h05.

Na HB20 Cup, a primeira prova está marcada para sábado, às 12h15, enquanto a de domingo será às 10h05. As corridas da categoria monomarca serão transmitidas pelo Portal e TV High Speed Brazil (www.youtube.com/highspeedtvbr), na CBTV e CBTV Play.

Samuel Damin conta com o apoio da Blue M – Oxygen For Health, Doctor Assistant AI, Arcanjo Bonés, Magma 3D – Impressão 3D, Pilot Up – Centro de preparo automobilístico, Screen Racing, SOU Blindagem e AMN Imóveis.