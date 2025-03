Luau Aloha da Melhor Idade acontece no dia 29 em Ribeirão Pires

O tradicional Luau Aloha da Melhor Idade será realizado no próximo dia 29 de março, no Centro Técnico de Treinamento (CTT) João Netto, localizado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro. O evento, promovido pela Prefeitura de Ribeirão Pires, tem como objetivo oferecer uma noite especial de lazer e entretenimento para os idosos da cidade.

A celebração, que já se tornou uma das atrações fixas do calendário municipal, faz parte da programação especial pelos 71 anos da Estância Turística de Ribeirão Pires. O Luau Aloha é uma iniciativa para proporcionar um ambiente de socialização e diversão ao público da Melhor Idade, com música ao vivo e atividades temáticas.

A festa contará com DJ e bandas ao vivo, garantindo uma trilha sonora animada para que os participantes possam dançar e aproveitar a noite em clima descontraído. Para reforçar o caráter solidário do evento, a entrada será garantida mediante a troca de ingressos por 1 kg de alimento não perecível ou ração para cães e gatos. Os pontos de troca serão divulgados nas próximas semanas pela Prefeitura.

A última edição do Luau Aloha, realizada em 2024, reuniu cerca de 300 pessoas, consolidando-se como um dos eventos mais aguardados pelo público da terceira idade. A proposta do evento vai além do entretenimento, promovendo a integração social e o bem-estar dos participantes por meio da música e da dança.

De acordo com a organização, a expectativa é que a edição de 2025 supere o número de participantes do ano anterior. “O Luau Aloha é uma oportunidade para nossos idosos se divertirem em um ambiente preparado especialmente para eles, com música de qualidade e um clima acolhedor. Além disso, reforçamos a solidariedade com a arrecadação de alimentos e ração”, destacou o secretário interino de Esporte, Emerson Gilardi.

A decoração do espaço seguirá o tema praiano, característico do evento, com elementos que remetem ao Havaí, como colares de flores e iluminação especial.