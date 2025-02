Longe da folia, Rebanhão de Ribeirão Pires começa neste domingo (2)

Neste domingo (2), a partir das 9h, na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, terá início a 32ª edição do Rebanhão. O evento, promovido pela Renovação Carismática Católica, conta com o apoio da Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires e segue até terça-feira (4).

Com o tema “Senhor, a quem iríamos nós?”, no domingo (2), os participantes acompanharão reflexões conduzidas por Richard e Missionário Hélio Maria, além da Santa Missa às 16h, celebrada pelo Padre Joãozinho. Na segunda-feira (3), a celebração religiosa será às 10h, com o Padre Paulinho, e as pregações ficarão a cargo de Adriana e Diácono Kal Tedesco. Já na terça-feira (4), o evento contará com pregações ministradas por Alexandre, Reinaldo Oliveira e Binho Alves, encerrando com a Santa Missa às 16h, celebrada pelo Padre Mário.

O Ministério de Música “Abraço de Pai” marcará presença na segunda (3) e terça-feira (4), já o grupo de pagode “Bora pra Cristo” fará uma apresentação especial no último dia do evento.

De acordo com a organização, o evento católico é uma festa que propõe transformação pessoal por meio do louvor a Deus, da alegria, das bênçãos e do encontro pessoal com Jesus.

O Rebanhão contará com chalés gastronômicos, além de espaços exclusivos para a evangelização de crianças e adolescentes, com atividades lúdicas, dinâmicas e brincadeiras. A entrada é gratuita.

O Complexo Ayrton Senna está situado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro.