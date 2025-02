Com padre Marcelo Rossi, Canção Nova realiza Rebanhão nos dias de carnaval

Começa nesta sexta-feira (28), o Rebanhão Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), que espera receber mais de 14 mil peregrinos até a quarta-feira de Cinzas, 5 de março de 2025. A missa de abertura será presidida pelo missionário da comunidade, padre Roger Luis, às 16h, no Santuário do Pai das Misericórdias. O tema do evento neste ano é: “Cantai a Deus um canto novo” (Sl 96).

Padre Marcelo Rossi presidirá a missa de domingo (2/3), às 15h, no Santuário. As noites de sexta a terça-feira (4/3), a partir das 21h, ficarão mais animadas com shows de cantores católicos, entre eles, “forrozin católico” com Willian Sanfona, pagode com Morelzinho da comunidade Shalom, no ritmo sertanejo, a dupla Vivy e Natan, e samba com o cantor Cosme.

Também acontecerão shows e noite oracional com os missionários e músicos da Canção Nova: Cassiano Meirelles, diácono Nelsinho Corrêa, Amor e Adoração, e Ana Lucia Biajone.

A programação, que acontece no Rincão do Meu Senhor, de sábado à terça-feira tem início às 8h, e contará com pregações, Adoração ao Santíssimo, cânticos e missas. O missionário e apresentador do programa “Sorrindo pra Vida“, Márcio Mendes, faz pregação no sábado, às 8h30, com tema: “Não vos entregueis às paixões vergonhosas”. E o missionário diácono Nelsinho Corrêa, fará pregação no domingo, às 11h, sobre o tema: “Cantando a misericórdia do Senhor”.

Irmã Zélia, religiosa da Pia União das Irmãs da Copiosa Redenção, fará duas pregações na segunda-feira, às 9h45, com tema: “Com a virgem Maria venceremos as batalhas contra o mal”, e às 11h25, com tema: “Planeje a sua vida espiritual”.

A programação se encerra com a Missa de Cinzas na quarta-feira, às 7h, presidida pelo padre Ricardo Rodolfo, missionário da Canção Nova e Vice-reitor do Santuário Pai das Misericórdias.

Serviço

Rebanhão Canção Nova – tema: “Cantai a Deus um canto novo” (Sl 96).

Data: 28 de fevereiro a 5 de março de 2025

Local: Canção Nova

Endereço: Av. João Paulo II, s/nº, Alto da Bela Vista, Cachoeira Paulista (SP).

Programação: Rebanhão Canção Nova | Cachoeira Paulista – SP

Entrada: gratuita