Em Ribeirão Pires, católicos promovem 32ª edição Rebanhão de Carnaval

Entre os dias 2 e 4 de março, na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy), será realizado o 32º Rebanhão de Carnaval, organizado pela Renovação Carismática Católica da cidade, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires.

O evento, que integra o calendário oficial, acontecerá das 9h às 16h, com diversas atividades, entre pregação, louvores e adoração. A programação de domingo (2) traz pregações como Richard e Missionário Hélio Maria e a Santa Missa, às 16h, com o Padre Joãozinho.

Na segunda-feira (3), a Santa Missa acontecerá às 10h, com o Padre Paulinho, e as pregações de Adriana e Diácono Kal Tedesco. Já na terça-feira (4), a programação contará com momentos de pregações com Alexandre, Reinaldo Oliveira e Binho Alves, seguida de Santa Missa, às 16h, com o Padre Mário.

O Ministério de Música Abraço de Pai tocará na segunda (3) e terça-feira (4) e ainda na terça-feira (4), haverá apresentação do grupo de pagode do grupo “Bora pra Cristo”.

Com o tema “Senhor, a quem iríamos nós?”, o Rebanhão proporcionará grande celebração religiosa para fiéis de todas as idades. O evento contará, ainda, com programação especial para as crianças e adolescentes, com espaço para a evangelização de forma lúdica, por meio de brincadeiras dinâmicas e pregações.