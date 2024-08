Lollapalooza Brasil 2025 inicia venda para o público geral nesta terça-feira (20)

Uma legião de fãs do Lollapalooza Brasil já garantiu o seu Lolla Pass durante a Pré-Venda Exclusiva Bradesco. A próxima oportunidade de assegurar a presença no Lollapalooza Brasil 2025 será na venda para o público geral, que terá início nesta terça-feira (20), às 12h. Os ingressos serão vendidos exclusivamente pela Ticketmaster Brasil, ticketeira oficial do festival. As vantagens para clientes Bradesco permanecem durante a venda geral*. O Lollapalloza Brasil acontece nos dias 28, 29 e 30 de março de 2025.

Ingresso Digital e Cashless

A novidade desta edição é que o ingresso do Lollapalooza Brasil será digital, garantindo mais segurança e praticidade, além de evitar a cobrança da taxa de envio. Em breve serão divulgadas mais informações sobre a mudança do sistema de acesso ao evento.

O festival continua sendo cashless, mesmo sem a pulseira. O New Cashless, é a nova solução de pagamento híbrido permitindo que o cliente escolha como quer pagar, seja direto com seu cartão de crédito ou débito ou até mesmo pagamentos por aproximação, como o Apple Pay. Desta forma, você solicita e já retira o produto na hora, sem precisar de fichas e com muito menos filas.

Entretanto, se quiser pagar com dinheiro físico, é só carregar um cartão em um dos Caixas Cashless espalhados pelo evento.

Valores do 1º Lote de Ingressos

Lolla Pass: Dá acesso aos três dias de festival na área de pista. Os preços do Lolla Pass no primeiro lote variam de R$ 956,25 a R$ 2.250,00, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

Lolla Comfort Pass by Bradesco: O Lolla Comfort Pass permite acesso aos 3 dias do festival em uma área exclusiva com mais conforto, vista privilegiada para o palco Budweiser, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso. Os preços do Lolla Comfort Pass no primeiro lote variam de R$ 1.674,50 a R$ 3.940,00, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

Lolla Lounge Pass by Vivo: A Vivo, patrocinadora do evento, oferece a área mais premium do festival. O Lolla Lounge Pass by Vivo dá acesso aos três dias do festival em área exclusiva, com open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. Os preços do Lolla Lounge Pass by Vivo no primeiro lote variam de R$3.316,25 a R$ 4.610,00, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

Os preços informados acima para os três setores consideram o desconto máximo concedido pelo festival. Terão acesso ao Lolla Pass por estes valores as pessoas que têm direito à meia entrada garantido por lei e que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito, pessoa física, do Bradesco, Bradescard, Next e Digio, de todas as bandeiras, e cartão de débito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, apenas na modalidade à vista e nas compras realizadas na bilheteria oficial. Este valor não inclui taxas de serviço de 20% para compras online.

*Clientes Bradesco têm vantagens exclusivas

As vantagens para clientes pessoa física portadores de cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, de todas as bandeiras, permanecem durante a venda geral com desconto de 15% e parcelamento em 5x sem juros. A partir de 01/01/2025, o desconto será de 10%, mantendo o parcelamento em 5x sem juros. O benefício também é válido para os cartões de débito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, apenas na modalidade à vista e nas compras realizadas na bilheteria oficial.

Ticketmaster é a única ticketeira oficial do evento.

Os ingressos serão vendidos exclusivamente pela Ticketmaster Brasil, ticketeira oficial do festival e poderão ser comprados no site ou na bilheteria física da Ticketmaster, no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Nas compras online, haverá cobrança de taxa de serviço de 20%; já na bilheteria física, não há cobrança de taxa *.

Para a melhor experiência, os fãs devem fazer a atualização do seu cadastro dentro da plataforma da Ticketmaster Brasil, garantindo assim um acesso mais tranquilo no momento da compra. Durante a venda geral, os clientes Bradesco terão acesso a parcelamento em até 5x (cinco vezes) sem juros e os demais clientes tem parcelamento em até 3x (três vezes). Os clientes têm direito a comprar até 04 (quatro) ingressos, na categoria Pass, por CPF, sendo até 01 (uma) meia-entrada.

A organização do festival reforça a informação de seu canal de vendas oficial e alerta o público para sites fraudulentos que tentam se aproveitar dos fãs do festival. Já foram identificados alguns canais de venda falsos a organização do evento já está tomando as medidas cabíveis para que suas atividades sejam interrompidas.

Line-Up 2025

Em breve, serão revelados mais detalhes sobre o Lollapalooza Brasil 2025, incluindo o line-up completo.