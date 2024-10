Localização do celular ajuda polícia a prender trio após roubo em São Paulo

Três suspeitos, de 27, 33 e 34 anos, foram presos no bairro Cambuci, no centro de São Paulo, após serem flagrados com joias, celulares, computadores e outros bens roubados de uma casa, na quinta-feira (17). A localização do celular de uma das vítimas possibilitou a prisão do trio cerca de uma hora e meia depois de eles terem feito uma família refém em uma casa no Itaim Bibi.

De acordo com o boletim de ocorrência, o bando invadiu a casa e ameaçou a família. Foram realizadas transferências bancárias e os criminosos fugiram levando diversos objetos do local, como celulares, computadores, relógios e joias.

Uma das vítimas conseguiu acionar a polícia. Os agentes conseguiram descobrir a localização de um dos celulares que estava em poder do bando. O endereço indicava um imóvel no centro de São Paulo.

Os policiais se deslocaram até o local e logo em frente da casa encontraram um suspeito com as características exatas informadas pelas vítimas. Abordado, ele autorizou a entrada da equipe. Durante a vistoria, foram encontrados os bens roubados, além de outros itens, possivelmente produtos de roubo ou furto. Os outros dois suspeitos que também estavam na casa foram detidos.

O trio foi encaminhado à delegacia e reconhecido pelas vítimas. O caso foi registrado como roubo e associação criminosa no 27° Distrito Policial, no Campo Belo, onde os suspeitos permaneceram presos e à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os demais envolvidos no crime.