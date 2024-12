Livro sobre a vida cultural do ABC Paulista nos últimos 70 anos será lançado em São Caetano

No sábado, 14 de dezembro, às 11h, o pesquisador cultural Ricardo Martins, o “Rick and Roll”, fará o lançamento oficial do livro de autoria própria Ruídos Urbanos – contos de Gotham, publicado pela C.I. Editorial, no Espaço Multicultural da Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul: Av. Dr. Augusto de Toledo, 255, bairro Santa Paula, em São Caetano. A atividade é livre para todos os públicos e tem entrada gratuita.

Durante o evento, haverá a exibição de um vídeo making of sobre os bastidores da obra. Na sequência, o autor fará um bate-papo com o público e vai autografar exemplares. Ruídos Urbanos – contos de Gotham é um resgate da cultura pop do ABC Paulista, um perfil que ajuda a construir a memória cultural da região, da cena artística e seus movimentos ao longo dos últimos 70 anos.

No início de cada um dos 27 capítulos do livro, ricamente ilustrados, o autor sugere uma trilha sonora para ser ouvida durante a leitura. São canções que associam cultura às informações presentes no texto, transformando o ato de ler numa experiência sensorial de silêncios, ruídos e imagens.

A obra foi financiada com recursos provenientes do Edital nº 15/2023 – SECULT (Secretaria Municipal de Cultura) e CONCULT (Conselho Municipal de Política Cultural) – Concurso de ações artísticas e culturais, categoria Produção, segmento artístico Literatura.

Cultura pop

Das ruas, cinemas e casas noturnas aos cafés, bares, estabelecimentos comerciais, festas e bailes de garagem. Os movimentos comportamentais, sociais e culturais das mais diversas gerações, desde os anos 1950 até os dias atuais, passados a limpo sob a memória e olhares de Rick and Roll, podem ser conferidos em Ruídos Urbanos – contos de Gotham, primeira obra literária do pesquisador.

O autor se dedicou, desde menino, a colecionar LPs, CDs, fitas cassete, vídeos, revistas, livros e tudo o mais relacionado à cultura pop do ABC paulista e nacional. Diante desse acervo, começou a pesquisar as influências da música na moda e no comportamento, e constatou o poder de transformação dos cenários urbanos no modo de agir, de vestir e de pensar de milhares de pessoas em todo o mundo.

De posse dessas curiosas informações, focou seu olhar na cidade onde nasceu, São Caetano do Sul, e na região metropolitana de São Paulo, criando nas redes sociais a página Ruídos Urbanos – Contos de Gotham, na qual apresenta uma radiografia dos efeitos colaterais das sonoridades urbanas diante de diferentes intervalos sociais, dos mais românticos aos mais rebeldes.

SERVIÇO

Lançamento oficial do livro Ruídos Urbanos – contos de Gotham

Onde: Secretaria Municipal de Cultura (Espaço Multicultural) | Av. Dr. Augusto de Toledo, 255 – bairro Santa Paula, São Caetano do Sul

Quando: 14 de dezembro de 2024, sábado, 11h

Entrada: gratuita

Classificação etária: livre

Realização: Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e Conselho Municipal de Política Cultural

Exemplares à venda no local, durante o evento

Mais informações pelo site: www.rickandroll.com.br

Outros pontos de venda:

Livraria São Caetano – Rua Amazonas, 426, Centro, São Caetano do Sul

Metal Music – Rua Álvares de Azevedo 159, Centro, Santo André

Mechanic (Galeria do Rock) – Rua 24 de Maio, 62, República, São Paulo