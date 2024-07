Livraria da Vila inaugura loja no Shopping Cidade São Paulo

A Livraria da Vila, inaugura em 16 de julho, terça-feira, sua nova loja na capital paulista. Localizada no Shopping Cidade São Paulo, na emblemática Avenida Paulista, a loja terá 170m2 e contará com mais de 18 mil itens entre livros nacionais e importados, jogos, brinquedos e artigos de papelaria.

O acervo da loja foi criado a partir de uma curadoria especial e conta com títulos de literatura, geek, infantil, artes, humanidades, autoajuda e muitos outros estilos para agradar os mais variados públicos. Esta será a 21ª unidade da rede, que segue em expansão.

Seguindo o padrão das demais lojas, seu moderno projeto arquitetônico é assinado pelo escritório ARCHITECTS OFFICE, liderado por Greg Bousquet, e proporciona a aproximação do cliente com o livro e a fácil localização das seções. “Em nossas lojas, as pessoas se sentem à vontade para pegar um livro e folhear as páginas, descobrindo mais sobre o universo literário de forma espontânea e orgânica”, explica Eliana Menegucci, CEO da Livraria da Vila. “Ao criar um ambiente acolhedor para o público, pretendemos oferecer uma boa experiência para quem já adora livros e também para conquistar novos leitores”, complementa.

Para Cindy Beni, gerente de Marketing do Shopping Cidade São Paulo, a abertura da Vila ao shopping é importante para reforçar a missão de ofertar as melhores experiências de compras para os consumidores. “Estamos entusiasmados com a chegada da Livraria da Vila, porque ela é a parceira ideal para oferecer um espaço onde nossos clientes possam se envolver com a cultura e a literatura”, ressalta Beni.

Reconhecidas como ponto de encontro para quem gosta de uma boa indicação de livros, as lojas da Vila contam com vendedores-leitores apaixonados por livros e capazes de sugerir títulos de acordo com o perfil de cada cliente – característica tradicional da rede.