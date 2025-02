Liverpool atropela o Tottenham e enfrenta o Newcastle na final da Copa da Liga

Nesta quinta-feira (6), o Liverpool demonstrou sua força ao vencer o Tottenham por 4 a 0 em Anfield, garantindo assim sua vaga na final da Copa da Liga Inglesa. Com essa vitória expressiva, o time comandado por Arne Slot reverteu a desvantagem do jogo de ida, que havia terminado em 1 a 0 para os Spurs, somando um placar agregado de 4 a 1.

Agora, o Liverpool se prepara para enfrentar o Newcastle na grande decisão, após este último eliminar o Arsenal em uma partida disputada na quarta-feira, 5 de abril. A final está agendada para o dia 16 de março no icônico estádio de Wembley, com transmissão ao vivo pelo Disney+.

A derrota não foi apenas amarga para o Tottenham, mas também trouxe preocupações com a saída do atacante Richarlison, que se lesionou novamente durante o jogo.

A construção da vitória do Liverpool começou aos 34 minutos do primeiro tempo. Mohamed Salah avançou pela direita e fez um cruzamento preciso que encontrou Cody Gakpo. O atacante se posicionou bem e disparou um chute certeiro que balançou as redes adversárias.

O segundo gol veio aos 30 minutos da etapa complementar, quando um passe perfeito deixou o jogador húngaro em posição privilegiada para finalizar com calma na saída do goleiro Kinsky, fazendo a torcida explodir em alegria.

Os Reds continuaram pressionando e aproveitaram as falhas defensivas do Tottenham em jogadas aéreas. Aos 35 minutos, o zagueiro Virgil van Dijk subiu mais alto que todos após uma cobrança de escanteio e cabeceou com precisão para marcar o quarto gol da partida, selando assim um massacre impressionante sobre os londrinos.