Live vai explicar edital do Programa SP Produz

A primeira etapa do Edital de Reconhecimento do Programa SP Produz será detalhada em live nesta segunda-feira, dia 29, às 10h. A ação será realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo e Sebrae-SP com transmissão via YouTube (Link).

O programa foi criado com o objetivo de fortalecer as Cadeias Produtivas Locais (CPLs) do Estado de São Paulo, estimulando a cooperação de aglomerações produtivas setoriais e promovendo o desenvolvimento econômico regional.

A transmissão vai explicar o passo a passo do edital que envolve a habilitação jurídica do agente representante. As inscrições começam no dia 5 de agosto. Durante a live, os interessados poderão enviar dúvidas para serem respondidas pelos técnicos da SDE.

As Cadeias Produtivas Locais (CPLs) reúnem micro, pequenas e médias empresas de um mesmo segmento que, atuando sob uma governança comum, buscam ampliar sua competitividade e fortalecer seu desenvolvimento, a partir da cooperação. Esta conexão de diferentes agentes também tem como propósito o desenvolvimento regional por meio do fortalecimento do empreendedorismo, além de tornar as cadeias referências em determinados segmentos.

O programa será dividido em quatro níveis de maturidade e, à medida que as cadeias produtivas avançam com o apoio do Governo do Estado, elas evoluem e ganham acesso a novos benefícios, que vão desde apoio técnico, mentoria até alocação de recursos financeiros.