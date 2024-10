Live da FE24 destaca espaços de palestras, varejo e empreendedorismo feminino

A segunda live especial sobre a Feira do Empreendedor 2024(FE24) destaca espaços voltados a palestras, tendências do varejo, empreendedorismo feminino, entre outros. Nas transmissões, que vão ao ar sempre às 17h no YouTube, a equipe do Sebrae-SP traz detalhes sobre o evento e os espaços que o público vai encontrar. A FE24 será realizada no São Paulo Expo de 11 a 14 de outubro na capital paulista.

Um dos espaços destacados no segundo programa é a Loja do Futuro. O visitante vai ver o que vem pela frente no varejo, as inovações, tecnologias que transformam o setor, além de conhecer soluções para impulsionar vendas, fidelizar clientes, otimizar processos e reduzir de custos e muito mais.

A Arena do Conhecimento é o local na FE24 onde vão ocorrer palestras de nomes consagrados como Caito Maia, da Chilli Beans, Luis Justo, do Rock in Rio, e a atriz Flavia Alessandra, entre outros. As palestras começam ao meio-dia. O espaço tem capacidade para um público de 532 pessoas em cada horário.

A segunda live fala ainda do espaço Atendimento Sebrae, onde o visitante poderá passar por consultorias individuais com especialistas em diversos temas. No local também haverá uma área de coworking para quem quiser fazer reuniões.

Outro destaque trazido pelo programa é a Arena de Franquias, onde haverá uma programação com palestras sobre temas como legislação, conceitos desse modelo de negócio, contratos, entre outros. O espaço também vai receber instrutores da ABF para levar informação sobre esse mercado e possibilita que os visitantes façam networking.

O empreendedorismo feminino também está no programa de hoje mostrando o espaço Sebrae Delas. Serão diversas atrações, incluindo palestras e painéis com o objetivo de fortalecer e fomentar o empreendedorismo feminino e o protagonismo da mulher à frente dos negócios e na liderança.

As lives vão ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP

A FE24 será realizada em um espaço de 52 mil metros quadrados divididos em seis eixos temáticos: Inovação e tecnologia; Comece seu negócio; Comportamento empreendedor; Gerencie seu dinheiro; Marketing e vendas e ESG impacto social e ambiental. Serão 28 atrações distribuídas nos eixos assim como mais de mil espaços de exposição. O Sebrae-SP organizou mais de 440 missões que levarão empreendedores de todo o Estado de São Paulo para o evento; são esperados 118 mil visitantes nos quatro dias da Feira.

Carbono neutro

A neutralização de carbono envolve compensar as emissões de gases do efeito estufa. O Sebrae-SP está muito preocupado com a sustentabilidade do planeta. Por isso, na FE24, a neutralização de carbono abrangerá o consumo de energia, os deslocamentos e a gestão de resíduos durante as três fases do evento: montagem, realização e desmontagem.

SERVIÇO

Feira do Empreendedor 2024

Data: 11 a 14 de outubro, das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo

Informações e inscrições: Link

Entrada gratuita

Como chegar:

Os traslados gratuitos de vans estarão disponíveis em duas estações do metrô ao SP Expo, das 9h30 às 21h30.

Estação Santos-Imigrantes (linha verde)

Rua. Engº. Guilherme Winter x Av. Dr. Ricardo Jafet

Estação São Judas (linha azul)

Rua Major Freire (desembarque) x Av. Fagundes Filho (embarque)