Litoral norte de SP registra 29 salvamentos durante o Natal sem ocorrências fatais

No feriado de Natal, celebrado em 25 de dezembro, o Litoral Norte de São Paulo apresentou um panorama de segurança nas praias, com a notável ausência de mortes ou desaparecimentos no mar. Apesar das ocorrências de afogamento, que resultaram em salvamentos, não houve registros trágicos durante a festividade.

O Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) informou que, ao longo do dia, 29 pessoas foram resgatadas em situações de afogamento. Dentre as ocorrências, São Sebastião destacou-se com nove casos, resultando no salvamento de 16 banhistas. Ubatuba acompanhou com igual número de ocorrências, mas com um total de 13 vítimas resgatadas. Em contrapartida, as cidades de Caraguatatuba e Ilhabela não reportaram incidentes relacionados a afogamentos durante o feriado.

É importante ressaltar que uma única ocorrência pode envolver múltiplas vítimas, o que explica a discrepância entre o número de casos registrados e as pessoas salvas.

Em consonância com os dados positivos, o GBMar destacou a importância da prevenção para evitar afogamentos. Entre as recomendações estão: limitar a imersão na água até a altura do umbigo; evitar a entrada no mar após o consumo de álcool; manter vigilância redobrada em dias de mar agitado e respeitar as sinalizações de perigo presentes nas praias.

As orientações visam garantir a segurança dos frequentadores das praias e minimizar riscos durante os períodos de alta temporada.

Para mais informações sobre segurança nas praias e outras notícias da região do Vale do Paraíba e Bragantina, acompanhe nosso canal.