Lins recebe Copa de Basquete do Estado de São Paulo

A cidade de Lins será sede de 14 a 23 deste mês da 11ª Copa de Basquetebol do Estado de São Paulo. O campeonato é uma realização da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

Serão 19 equipes (12 masculinas e sete femininas) de 13 municípios. A expectativa é de que 285 atletas de 13 a 16 anos participem.

“É com grande alegria que realizamos mais essa edição de Copinha. Que esse campeonato seja a semente para promissoras carreiras no esporte”, diz a secretária de Esportes do Estado, coronel Helena Reis.

Os jogos acontecem no Ginásio Nico Santos e no Ginásio Santo Meira.