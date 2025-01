Linhas estão com itinerários alterados temporariamente no Jaçanã

A SPTrans informa que, desde as 8h de quinta-feira (16), quatro linhas estão com seus itinerários alterados temporariamente devido à interferência viária na Avenida Paulo Lincoln do Valle Pontin com a Avenida Emília Machado de Figueiredo, no Jaçanã, Zona Norte da cidade.

Confira as alterações:

1701/10 Jova Rural – Metrô Santana

Sentido Único: Rua Roberto Lanari, prosseguindo normal até a Rua Mario Lago, Praça Sem Nome, Rua Antônio César Neto, Rua Emília Machado de Figueiredo, Avenida Paulo Lincoln do Valle Pontin, Avenida Jaçanã, Rua Emílio Machado de Figueiredo, Rua Antônio César Neto, Praça Sem Nome, Rua Mario Lago, prosseguindo normal até a Rua Roberto Lanari.

1701/21 Jova Rural – Metrô Tucuruvi

Ida: Avenida Arley Gilberto de Araujo, prosseguindo normal até a Rua Mário Lago, Praça Sem Nome, Rua Antônio César Neto, Rua Emília Machado de Figueiredo, Avenida Jaçanã, prosseguindo normal.

Volta: Metrô Tucuruvi, Avenida Jaçanã, Rua Emílio Machado de Figueiredo, Rua Antônio César Neto, Praça Sem Nome, Rua Mário Lago, prosseguindo normal.

1701/22 Jova Rural – Metrô Tucuruvi

Ida: Rua Maranhão, prosseguindo normal até a Praça Sem Nome, Rua Antônio César Neto, Avenida Paulo Lincoln do Valle Pontin, prosseguindo normal.

Volta: Normal até Avenida Jaçanã, Rua Emília Machado de Figueiredo, Rua Antônio César Neto, Praça Sem Nome, prosseguindo normal.

1701/23 Jova Rural – Metrô Santana

Sentido Único: Rua Arley Gilberto de Araújo, Sem Nome, Rua Antônio César Neto, Rua Emília Machado de Figueiredo, Avenida Paulo Lincoln do Valle Pontin, Avenida Jaçanã, prosseguindo normal até a Rua Emília Machado de Figueiredo, Avenida Antônio César Neto, Praça Sem Nome, prosseguindo normal até a Rua Arley Gilberto de Araujo.