Linha 6-Laranja promete empregos e modernização no transporte

A gestão do estado de São Paulo planeja entregar, em 2026, o primeiro trecho da Linha 6-Laranja, que ligará as estações Brasilândia e Perdizes. Este projeto faz parte de um esforço maior para modernizar e expandir a rede de transporte sobre trilhos da capital paulista.

No ano de 2024, os investimentos destinados ao transporte sobre trilhos alcançaram patamares históricos, com um total de R$ 46,3 bilhões investidos, tanto por fontes públicas quanto privadas. Esse montante representa o maior aporte financeiro em cinco décadas de operação do Metrô de São Paulo. Além disso, essas iniciativas resultaram na criação de 9.670 empregos diretos, enquanto as obras realizadas por concessionárias geraram um total de 40.215 postos de trabalho.

Desse total, o Metrô de São Paulo foi responsável por investir R$ 27,2 bilhões, alocando recursos para a construção de novas linhas, a ampliação das já existentes e a aquisição de novos trens. Entre as iniciativas destacam-se R$ 23 bilhões destinados à construção de três novas linhas, R$ 3,6 bilhões na compra de 44 novos trens e R$ 96 milhões para a construção do túnel Paulista-Consolação. Adicionalmente, foram aplicados R$ 468,4 milhões na ampliação das estações Vila Prudente e São Joaquim.

A Linha 6-Laranja, frequentemente referida como “Linha das Universidades”, se estenderá por 15,3 quilômetros e contará com 15 estações estratégicas próximas a várias instituições educacionais, como o Centro Universitário São Camilo, PUC-SP, FMU, FAAP, Mackenzie, Unip e Uninove. O valor total do projeto é estimado em R$ 19,1 bilhões e envolverá uma equipe de aproximadamente 10.207 profissionais entre funcionários da concessionária, da construtora e subcontratados.

Outras expansões na rede metroviária também têm gerado significativas oportunidades de emprego. A ampliação da Linha 2-Verde resultou em 6.604 novos postos de trabalho; a construção da Linha 17-Ouro criou 1.682 empregos; enquanto a ampliação da Linha 15-Prata proporcionou mais 1.178 oportunidades. Além disso, a ampliação da estação São Joaquim trouxe 206 novos postos.

No que tange à Linha 4-Amarela, sob a administração da ViaQuatro, em 2024 foram contratados diretamente 2.036 colaboradores e gerados outros 5.791 empregos indiretos. Já a Linha 5-Lilás conta com uma equipe direta de 1.794 colaboradores e mais 4.920 indiretos.

As linhas metropolitanas também têm contribuído significativamente para o mercado de trabalho local. As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda geraram um total combinado de 2.541 contratações diretas e 12.926 indiretas desde que começaram a ser operadas pela ViaMobilidade em abril de 2021.

A Linha 8-Diamante abrange o trecho entre as estações Júlio Prestes e Itapevi, com uma extensão operacional que vai até Amador Bueno. Por sua vez, a Linha 9-Esmeralda conecta as estações Osasco e Bruno Covas/Mendes – Vila Natal.