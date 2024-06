Linha 6-Laranja conecta Pátio Morro Grande à Estação Brasilândia

Nesta segunda-feira (24), o projeto da Linha 6-Laranja de metrô, uma das maiores obras de infraestrutura da América Latina, liderado pela concessionária Linha Uni e pela construtora ACCIONA, atingiu um marco significativo ao conectar o Pátio Morro Grande à futura Estação Brasilândia. Essa importante ligação entre os túneis marca uma nova fase no desenvolvimento desse trecho da obra.

A rede de túneis entre as duas paradas possui 1.850 metros de extensão, desse total, 567 metros são de passagem subterrânea principal e o restante são túneis singelos que ligam a via principal ao Pátio Morro Grande. Foram utilizadas as metodologias NATM (Novo Método Austríaco de Tunelamento) e Drill & Blast (Perfurar e Detonar), devido à presença de rocha de alta dureza desde o emboque do Pátio até aproximadamente a metade do percurso, entre o VSE Domingos Vega e a Estação Brasilândia.

Essa conexão é crucial, pois integra o coração da operação da Linha 6-Laranja, onde está localizado o Centro de Controle Operacional (CCO) no Pátio Morro Grande, à rede de túneis da linha.

Com a conclusão dessa fase, a construção da infraestrutura ferroviária do Pátio Morro Grande atingiu 64,26% de avanço. Até agora, foram instaladas 851 toneladas de estruturas metálicas na área de manutenção e estacionamento para os 22 trens que operarão na Linha 6. O espaço possui mais de 213 mil m², o equivalente a 26 campos de futebol. Além disso, a instalação da via permanente no Pátio Morro Grande foi totalmente concluída, totalizando mais de 8.700 metros de via.

Para a construção da Estação Brasilândia, até maio, foram escavados 160.318 m³ de solo, utilizando 52.863 m³ de concreto e 9.088 toneladas de aço. A estação, com 32 metros de profundidade, já tem mais de 61,46% de suas obras concluídas.

A Linha 6-Laranja ligará a Brasilândia, na zona norte, à Estação São Joaquim, na região central de São Paulo, transportando mais de 630 mil passageiros por dia. Com o novo ramal, o tempo de deslocamento, que atualmente é feito de ônibus em cerca de uma hora e meia, será reduzido para apenas 23 minutos. A concessionária responsável pela obra tem um investimento comprometido de mais de R$ 18 bilhões.