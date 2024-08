Linha 4-Amarela vai operar normalmente neste fim de semana

A ViaQuatro informa que a Linha 4-Amarela irá operar normalmente neste sábado (17) e domingo (18) em toda a sua extensão, uma vez que, acaba de ser informada pela LinhaUni, responsável pela construção da Linha 6-Laranja, que a operação para escavação foi adiada.

Mais informações estão disponíveis no site da ViaQuatro: www.viaquatro.com.br

