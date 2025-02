Linha 4-Amarela registra recorde com quase 760 mil clientes transportados em um dia 

A Linha 4-Amarela, administrada pela ViaQuatro, transportou ontem (25) um total de 758.494 passageiros, maior número registrado desde o fim da pandemia de Covid-19. O recorde anterior havia sido registrado em 8 de outubro de 2024, quando a linha recebeu 757.752 clientes.

O movimento crescente na Linha 4-Amarela fez com que em 2024 o ramal transportasse 198 milhões de passageiros, um crescimento de 4,3% na demanda em relação ao ano anterior.

Com 11 estações, da Luz, na região central, até Vila Sônia, zona oeste, é conhecida como a “Linha das Integrações” por fazer conexões com outras seis linhas: 1-Azul, 11-Coral e 7-Rubi na Estação da Luz, 3-Vermelha na Estação República, 2-Verde na Estação Paulista-Pernambucanas e com a 9-Esmeralda na Estação Pinheiros.