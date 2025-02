Vacinação contra Covid-19 avança no Alto Tietê com queda de 83% nos casos em fevereiro

A vacinação contra a Covid-19 continua a ser uma prioridade em diversas regiões do Brasil, incluindo o Alto Tietê, onde a imunização está disponível para um grupo específico da população. Entre os beneficiados estão crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, idosos, puérperas, residentes de instituições de longa permanência e seus trabalhadores, além de indígenas, quilombolas, ribeirinhos, profissionais da saúde, pessoas com deficiência, em situação de rua e pacientes com condições que comprometem a imunidade.

Nos últimos dados disponíveis sobre a Covid-19 na região do Alto Tietê, houve uma queda significativa no número de casos. Entre 1º e 16 de fevereiro de 2025, o registro de infecções caiu quase 83% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os números mostram uma diminuição de 1.365 casos em 2024 para apenas 238 em 2025.

Essa tendência de redução se estende a todos os municípios da região. Arujá apresentou uma diminuição de 20,93%, enquanto Ferraz de Vasconcelos registrou uma queda impressionante de 82,42%. Os dados completos indicam que Itaquaquecetuba obteve a maior redução percentual, com uma diminuição de 95,63%. Por outro lado, janeiro deste ano teve uma diminuição modesta de apenas 5% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Em janeiro de 2025, Ferraz de Vasconcelos e Guararema destacaram-se entre as cidades com maior aumento percentual no número de casos quando comparadas ao mesmo mês do ano anterior. Ferraz registrou um aumento alarmante de 145,1%, enquanto Guararema apresentou um crescimento de 134,3%.

As prefeituras da região foram questionadas sobre os dados relacionados aos casos de Covid-19 durante janeiro e fevereiro dos anos anteriores e atuais. Santa Isabel e Salesópolis não forneceram informações até o momento.

A vacinação está sendo realizada ativamente nas unidades de saúde dos municípios do Alto Tietê. Em Arujá, por exemplo, existem 700 doses disponíveis até o dia 18 de fevereiro. Ferraz de Vasconcelos conta com 3.610 doses em todas as suas unidades. Guararema tem 840 doses disponíveis e Mogi das Cruzes informa ter cerca de 1.700 doses para distribuição.

Entretanto, algumas cidades enfrentam dificuldades na oferta do imunizante; Itaquaquecetuba relatou que não possui doses disponíveis até a data mencionada.

Os dados detalhados sobre os casos registrados nos meses iniciais deste ano e suas respectivas comparações com o ano anterior podem ser fundamentais para entender melhor a evolução da pandemia na região e os impactos das campanhas vacinais.

