Linha 14-Ônix: nova linha ligará Guarulhos ao ABC com tecnologia e eficiência

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), avança na modernização do transporte sobre trilhos com a Linha 14-Ônix, uma nova linha perimetral que conectará Guarulhos ao ABC Paulista. Com 41 km de extensão, o novo sistema terá 90% do trajeto em túnel ou elevado, garantindo alta velocidade operacional e reduzindo interferências no trânsito urbano. A previsão é transportar 225 mil passageiros por dia útil, com um tempo médio de 1h30 entre os extremos da linha até 2040.

O projeto inclui a implantação de 23 novas estações e a operação de 41 trens do tipo VLT, cada um com capacidade para aproximadamente 600 passageiros e intervalo médio de 5 minutos nos principais trechos. A Linha 14 contará com 7 integrações a outras linhas metroferroviárias do Estado (Linhas 13, 12, 11, 3, 16, 15 e 10) e será um importante ramal alimentador entre ABC, Zona Leste e Guarulhos.

“A Linha 14-Ônix será um marco para a mobilidade na Região Metropolitana de São Paulo, conectando, de forma inédita, Guarulhos, ABC e zona leste da Capital. Com 41 km de extensão e 23 estações, a nova linha amplia a integração metroferroviária, garantindo mais eficiência, acessibilidade e qualidade no transporte público”, explica Augusto Almudin, Diretor da Companhia Paulista de Parcerias (CPP).

A Linha 14-Ônix contará com dois complexos de manutenção – no ABC e em Jardim Helena – estruturados para suporte técnico, armazenamento e revisão dos trens. O sistema utilizará a tecnologia padrão internacional de controle ferroviário, que melhora a segurança e a previsibilidade das operações.

Com um investimento total de R$ 13,1 bilhões, a construção será realizada em fases para atender à demanda de forma progressiva. A Linha 14 faz parte do programa de expansão e modernização do transporte sobre trilhos do Estado de São Paulo, SP nos Trilhos, promovendo maior integração, eficiência e sustentabilidade na mobilidade urbana. São mais de 40 projetos entre Trens Intercidades (TICs), veículos leves sobre trilhos (VLTs), trens urbanos e metrô. Ao todo, as iniciativas estão estimadas em R$ 194 bilhões em mais de 1 mil km de extensão de trilhos na Grande São Paulo, interior e litoral, com potencial para a geração de 150 mil empregos.

Programa de Parcerias de Investimentos

O projeto de parceria público-privada do Lote ABC Guarulhos faz parte do programa estadual do Estado, o PPI-SP, que tem como objetivo ampliar as oportunidades de investimento, emprego, desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em São Paulo. Ao todo, são 29 projetos qualificados e uma carteira de mais de R$ 494 bilhões.

A atuação da iniciativa é baseada em sustentabilidade dos projetos, segurança jurídica, estabilidade das normas e observação das melhores práticas nacionais e internacionais.