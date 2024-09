Lílian Rocha realiza show de estreia do álbum “Do Nilo” no CCSP com entrada gratuita

A cantora e compositora Lílian Rocha apresenta o show de estreia de seu álbum Do Nilo, no Centro Cultural São Paulo (CCSP), no dia 3 de outubro, a partir das 19h. O espetáculo contará com a participação especial da baiana Josyara, prometendo uma noite que explora as ricas conexões entre a música popular brasileira e as sonoridades africanas.

O álbum Do Nilo reúne 13 faixas e já está disponível em todas as plataformas digitais. O show traz a essência da obra autoral de Lílian, navegando por ritmos regionais do Brasil e explorando influências musicais do Magreb e da África Ocidental, entrelaçadas com o jazz. O projeto é fruto da experiência da cantora como pesquisadora dessas tradições, celebrando a cultura afro-diaspórica contemporânea.

No palco, Lílian será acompanhada por um sexteto formado por Mayara Almeida (saxofones e flauta transversal), Arthur Souza (contrabaixo), Filipe Gomes (bateria), Valentina Facury (percussão), Tuco (cordas e voz) e Vitor Arantes (piano e teclados). Entre os destaques do repertório, a faixa “Cumbuca” contará com a participação especial de Josyara. Outras canções como “Sua Vez” e “Redonda” trarão novidades nos arranjos para este show.

Influenciada por Lélia Gonzalez, Lílian Rocha propõe uma visão a partir da perspectiva de uma mulher negra brasileira, legitimando a presença das mulheres negras na construção da memória e no futuro compartilhado entre o Brasil e as Áfricas.

SERVIÇO

Data: 3 de outubro de 2024

Horário: 19h

Local: Centro Cultural São Paulo

Entrada: Gratuita (retirada de ingressos no local)