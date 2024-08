Liège traz MPB pop amazônica em show gratuito no CCSP

A cantora e compositora paraense Liège traz sua mistura única de MPB, pop, R&B e world music, refletindo sua herança afro e indígena em um show gratuito em São Paulo. A apresentação será no CCSP no dia 15/08, às 19h e contará com participação especial de Matinta.

“Fazer show no CCSP é muito especial porque é um palco que já recebeu muitos artistas que eu me inspiro e sou fã, vi muitos deles começarem suas carreiras ali e poder mostrar meu trabalho nesse mesmo palco é uma realização pra uma artista independente afro amazônida do norte do Brasil”, conta ela.

Liège é uma artista multifacetada que compõe, canta e atua como agente de transformação cultural na cena artística brasileira. O show trará o repertório de seu primeiro álbum, “ECDISE”, lançado pelo Edital Natura Musical – presente na renomada lista de Melhores Discos Brasileiros de 2021 da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), revela a transformação de Liège e sua troca de pele para crescer.

Com 20 anos de carreira profissional na música, já se apresentou nos Estados Unidos e em importantes palcos da cena autoral brasileira, entre eles Circuito SESC de Cultura (SP), SIM (SP), Elas Na Catraca (Festival Catraca Livre SP), Rio2C, Theatro da Paz em Belém do Pará, Festival Se Rasgum, Bar Alto, Casa Amazônia Vive e segue em turnê enquanto produz o seu segundo álbum.

“Nesse show, especialmente, já faço o caminho de despedida desse álbum. Farei versões especiais das músicas lançadas e apresentarei coisas novas. Além de poder fazer isso com o Matinta, meu trio nortista com Luli Braga e Gabi Farias, que são parte dessa nova fase minha aqui em SP”, ela antecipa.

O evento no CCSP acontece em um dos palcos mais tradicionais da capital paulista. O Centro Cultural São Paulo fica localizado na Rua Vergueiro, 1000.

Serviço:

Liège @ CCSP

part. especial: Matinta

Data: 15/08/2024

Horário: 19h

Local: Centro Cultural São Paulo (CCSP)

Endereço: Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade, São Paulo – SP – ao lado da Estação Vergueiro do metrô

Classificação Indicativa: Livre

Reserve seu ingresso gratuitamente: https://rvsservicosccsp.byinti.com/#/ticket/futureEvent/liege-ecdise

Duração: 70 minutos