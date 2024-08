Léo Roberto oficializa candidatura a vereador em convenção do MDB

No último sábado, 04, o MDB realizou sua convenção na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), onde foi homologada a candidatura dos pré-candidatos às eleições municipais de 2024.

O empresário e empreendedor, Léo Roberto, conhecido não apenas por suas realizações nos negócios, mas também por seu comprometimento com a cidade e sua paixão pelo esporte, oficializou sua candidatura a uma das vagas de vereador da capital paulista.

Léo Roberto e Ricardo Nunes (Reprodução)

“Acredito que todos temos uma missão, e acho que através do serviço público posso ajudar ainda mais as pessoas e incentivar mais jovens nas práticas esportivas”, diz o novo candidato.

Para a convenção, Léo conseguiu levar um número expressivo de apoiadores, como ele mesmo conta: “Nós nos esforçamos e aí conseguimos levar uma quantidade de 550 amigos para estarem conosco nesse momento de festa da democracia.”

Divulgação

A convenção contou com a presença do governador do estado, Tarcísio de Freitas e dos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro. Foi oficializada também a candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Nunes, com o ex-presidente da Ceagesp Ricardo de Mello Araújo, como vice-prefeito na chapa.