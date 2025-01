Léo Batista, ícone do jornalismo esportivo, morre aos 92 anos

O renomado jornalista e apresentador Léo Batista faleceu no último domingo (19), aos 92 anos. A notícia foi confirmada pela TV Globo, onde dedicou 55 anos de sua carreira.

Reconhecido por sua inconfundível voz que marcou as transmissões esportivas, Batista estava internado desde o dia 6 de agosto no Hospital Rios D’Or, localizado na Freguesia, zona oeste do Rio de Janeiro, em decorrência de um câncer no pâncreas.

Trajetória Profissional

Nascido em 22 de julho de 1932 em Cordeirópolis, São Paulo, com o nome de João Baptista Belinaso Neto, Léo Batista iniciou sua carreira como jornalista e locutor em 1947. Ao longo do tempo, optou por adotar o nome pelo qual se tornaria amplamente conhecido.

Batista trabalhou inicialmente em rádios das cidades de Birigui, Campinas e na Difusora de Piracicaba antes de se estabelecer no Rio de Janeiro em janeiro de 1952, onde começou a atuar na rádio Globo como locutor e redator.

Embora sua imagem esteja intimamente ligada ao jornalismo esportivo, ele também é lembrado por coberturas históricas, como o suicídio do presidente Getúlio Vargas, anunciado por ele em 24 de agosto de 1954, e o assassinato do presidente americano John F. Kennedy em novembro de 1963.

Após sua passagem pela rádio Globo, Léo Batista trabalhou na extinta TV Rio, onde apresentou o Telejornal Pirelli por mais de 13 anos. Teve uma breve estadia na TV Excelsior antes de ingressar na TV Globo em 1969.

Na emissora carioca, tornou-se uma figura emblemática ao participar dos principais telejornais e programas esportivos. Seu talento para criar quadros inovadores fez dele uma das vozes mais reconhecíveis da televisão brasileira.

A última aparição pública do jornalista ocorreu no dia 26 de dezembro, durante um programa esportivo vespertino. A TV Globo destacou que Léo Batista trabalhou com paixão até os últimos dias de sua vida.

Legado e Homenagens

A morte de Léo Batista gerou uma onda de tributos emocionantes. O locutor e comentarista Rodrigo Campos, da TV Brasil, declarou à Agência Brasil: “Ele é a maior referência para todos os jornalistas esportivos do Brasil. Cada gol narrado por ele trazia uma emoção singular”. Waldir Luiz, radialista da Rádio Nacional, comentou: “Nos acostumamos a ouvir a voz do Léo Batista”.

O Botafogo de Futebol e Regatas, time que o jornalista tanto apoiava, fez uma homenagem especial nas redes sociais. A publicação ressaltou que Léo tinha uma voz marcante e atemporal, além de ser um verdadeiro ícone do jornalismo e do esporte brasileiro. Desde 1992, ele era torcedor declarado e sócio do clube.

Além disso, o estádio Nilton Santos agora conta com uma cabine batizada em seu nome como reconhecimento a sua contribuição inestimável ao futebol brasileiro. A relação entre Léo Batista e o Botafogo sempre foi marcada por amor e lealdade, sendo ovacionado por milhares de torcedores ao longo dos anos.