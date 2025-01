Jornalista esportivo Léo Batista é internado em Hospital no Rio de Janeiro

O renomado jornalista esportivo Léo Batista, aos 92 anos, foi hospitalizado no Hospital Rios D’or, localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo portal Extra.

Até o momento, não há detalhes disponíveis sobre a condição de saúde de Batista, uma vez que a instituição de saúde segue uma política rigorosa que impede a divulgação de dados sem o consentimento do paciente ou de seus familiares.

Vale destacar que a última aparição pública do jornalista ocorreu em outubro de 2024, durante o velório do também icônico comunicador Cid Moreira, que faleceu aos 97 anos. Na ocasião, Léo Batista optou por não conceder entrevistas à imprensa presente.

Com uma trajetória de 55 anos na Rede Globo, Léo Batista é um dos nomes mais respeitados do jornalismo esportivo brasileiro. Ao longo de sua carreira, ele teve a oportunidade de cobrir diversas Copas do Mundo e foi um dos responsáveis pela criação do programa Globo Esporte, além de ter apresentado o Jornal Nacional.