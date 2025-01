Rio de Janeiro lança Plano de Contingência de R$ 8 bilhões para enfrentar chuvas

Na última quarta-feira, dia 15 de janeiro, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, apresentou o ambicioso Plano de Contingência para Chuvas 2025, que contará com um investimento significativo de R$ 8 bilhões. O objetivo principal desse plano é implementar medidas eficazes para prevenir e mitigar os impactos das intensas chuvas típicas da estação de verão.

De acordo com as informações divulgadas pelo governo estadual, este plano envolverá uma colaboração entre várias secretarias e órgãos estaduais. Em um movimento inovador, as concessionárias responsáveis por serviços essenciais como gás, energia e água também participarão ativamente, fortalecendo assim a capacidade de resposta em situações emergenciais.

O governo destacou que o plano organiza as atividades, responsabilidades e ações específicas para cada secretaria envolvida. O Comitê Permanente de Chuvas, que inclui secretarias como Planejamento e Gestão, Defesa Civil e Meio Ambiente, terá a função de compartilhar estratégias de contingência com os municípios e mapear todos os projetos e investimentos realizados.

“Este plano representa um esforço colaborativo inédito entre o governo, a sociedade civil e as concessionárias, visando a proteção da população”, afirmou Cláudio Castro durante o anúncio.

O secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, acrescentou que o plano foi atualizado e ampliado para garantir uma resposta mais ágil às emergências. “Dividimos responsabilidades e estabelecemos um fluxo claro para a gestão das contingências, reduzindo assim o tempo de resposta do Estado em regiões afetadas por problemas”, disse Rossi.

No âmbito da Operação Pluvian, coordenada pelo Corpo de Bombeiros, já está previsto um aumento de 40% no efetivo disponível para atender às ocorrências relacionadas às chuvas. Até abril de 2025, cerca de 1.500 bombeiros estarão mobilizados diariamente em todo o estado, incluindo 400 especialistas em salvamento em desastres. Além disso, a operação contará com tecnologia avançada, incluindo dois novos drones equipados com megafones e câmeras térmicas.

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ) expandiu seus protocolos de alerta para incluir novas categorias como ondas de calor e rajadas de vento. As notificações serão enviadas em tempo real para celulares cadastrados através do serviço SMS no número 40199. No ano anterior, aproximadamente 1,6 milhão de pessoas utilizaram esse serviço.

A Defesa Civil receberá um aporte significativo de R$ 1 bilhão destinado à execução de ações preventivas contra desastres naturais. As medidas incluirão treinamento para bombeiros e agentes municipais da Defesa Civil, aquisição de viaturas e cães especializados em busca e resgate, além da realização de estudos hidrológicos e geológicos essenciais ao mapeamento dos riscos.

Os detalhes sobre a alocação dos recursos foram ainda mais esclarecidos. As secretarias responsáveis por Infraestrutura e Obras Públicas e pelas Cidades destinarão cerca de R$ 4 bilhões para obras voltadas à drenagem pluvial e contenção de encostas. Por sua vez, a Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade investirá cerca de R$ 2,7 bilhões na limpeza de 800 rios distribuídos por 88 municípios.

Entre as iniciativas destacadas no plano está a criação de um Posto Avançado na cidade de Petrópolis, uma das áreas mais vulneráveis a desastres no país. Este gabinete regional visa otimizar as respostas a situações emergenciais na localidade.