Lentes do Saber previne problemas de visão entre alunos de Diadema

Detectar e prevenir problemas na visão que possam afetar o desempenho dos estudantes da rede municipal de Diadema, tanto do Ensino Fundamental quanto da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Esse é o objetivo do programa Lentes do Saber, implementado pela Prefeitura desde 2022 e que tem resultados robustos para apresentar. Cerca de 16 mil estudantes foram avaliados em sua visão. Desses, mais de 3,6 mil foram convocados para consultas com oftalmologistas por meio de mutirão ou consultas individuais e mais de 1,3 mil estudantes receberam gratuitamente óculos novos.

Para facilitar o acesso ao serviço, foram realizados mutirões de triagem ao longo do tempo, oito desde o final de 2022. Também foi disponibilizado transporte para os estudantes até os locais das consultas ou dos mutirões.

Como esclarece a secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, um programa como esse, resultado da parceria entre sua pasta e a de Saúde, garante diversos benefícios à sociedade, como a redução de desigualdades, já que muitas famílias não têm acesso a consultas oftalmológicas ou tratamentos e, mesmo quando possuem esse acesso, muitas vezes não conseguem comprar os óculos. Oferecer óculos gratuitos, portanto, elimina barreiras para estudantes de baixa renda.

O Lentes do Saber também garante economia a longo prazo, já que aposta na prevenção de problemas oculares, reduzindo custos com tratamentos mais complexos. Por outro lado, exames oftalmológicos podem ajudar a detectar precocemente doenças, como diabetes e hipertensão.

“Além de todos esses benefícios, essa ação tem o objetivo de garantir equidade e inclusão escolar. Uma visão adequada impacta o desempenho dos estudantes e é essencial que todos tenham as mesmas oportunidades”, explica Ana.



