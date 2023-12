‘Lentes do Saber’ entrega óculos de graça para mais 259 estudantes

Estudantes com problemas de visão podem ter seu desempenho em sala de aula comprometido. Para evitar que isso ocorra, a Prefeitura de Diadema criou o Lentes do Saber, programa que avalia a saúde ocular de crianças e adultos nas salas de aula, encaminha para oftalmologistas quando há a necessidade e entrega óculos gratuitamente para quem precisa. É isso que vai acontecer dias 5 e 6 de dezembro, às 19h, na Secretaria de Educação, no Centro, quando mais 259 estudantes da rede pública municipal vão receber óculos novos.

Os óculos serão destinados a estudantes do terceiro, quarto e quinto anos da rede pública municipal, mas o programa beneficia discentes de todas as idades, inclusive da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Desde que foi criado, em outubro de 2022, o Lentes do Saber já realizou a triagem de mais de 16 mil estudantes e, com essa nova entrega, beneficiou com novos óculos 723 pessoas.

Para a coordenadora de Educação Inclusiva do município, Ana Claudia Martins, o objetivo principal do programa é garantir equidade e igualdade de direitos entre os estudantes da rede pública municipal. “É também função do poder público atuar para que todos tenham condições de aproveitar o melhor possível a escola. E, em Diadema, ofertar óculos a quem precisa é parte desse esforço”, afirma.

O Lentes do Saber é resultado de parceria entre as secretarias de Educação e Saúde.