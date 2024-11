Leila Pereira reafirma compromisso com Abel Ferreira no Palmeiras e mira reeleição

Em meio à corrida eleitoral para a presidência do Palmeiras, Leila Pereira reafirmou seu compromisso com a continuidade de Abel Ferreira no comando técnico do clube. A atual mandatária, que busca reeleição, declarou que manter o treinador português é uma das suas principais prioridades para um eventual segundo mandato.

Durante um discurso à imprensa, Leila Pereira expressou seu desejo de que Abel permaneça até, pelo menos, o final de seu próximo mandato, previsto para 2027. “Para mim, não há dúvida de que essa é uma prioridade absoluta. Gostaria muito que Abel continuasse conosco”, destacou a presidente ao UOL.

A líder do clube paulista enfatizou sua satisfação em ter renovado o contrato com Abel e destacou a importância do técnico na história recente do Palmeiras. “Renovar com ele foi uma grande felicidade. Não tenho dúvidas de que Abel é o maior treinador da história do Palmeiras”, afirmou Leila Pereira.

Apesar das declarações públicas, a presidente ainda não discutiu diretamente o futuro com Abel Ferreira, cujo contrato atual se estende até o final de 2025. “Ainda não conversei pessoalmente com ele sobre isso. Já falei diversas vezes à imprensa, mas internamente tudo corre em um clima de tranquilidade”, comentou em tom descontraído.

Leila Pereira

Leila Pereira assumiu a presidência do Palmeiras em 2021, porém sua ligação com o clube vem de longa data. Além de ser torcedora fervorosa, ela ocupou o cargo de conselheira a partir de 2017. Sua empresa, Crefisa, patrocinadora principal do Palmeiras desde 2015, é liderada por seu marido, José Roberto Lamacchia.

Abel Ferreira

Abel Ferreira chegou ao comando do Palmeiras em outubro de 2020, ainda sob a gestão de Mauricio Galiotte. Desde então, acumulou dez títulos significativos com a equipe alviverde, incluindo duas Libertadores da América e dois Campeonatos Brasileiros, solidificando sua posição como um dos técnicos mais bem-sucedidos da história do clube.