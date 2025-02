Legado de Marisa Letícia é exaltado em homenagem do Instituto Lula

No dia 3 de abril, o Instituto Lula fez uma significativa homenagem a Marisa Letícia, ex-primeira-dama e segunda esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcando os oito anos de sua morte. A fundação utilizou suas redes sociais para ressaltar o impacto que Marisa teve na luta pela democracia e pelos direitos dos trabalhadores no Brasil.

Reconhecimento ao papel político de Marisa Letícia

Em uma postagem no Instagram, o Instituto declarou que Marisa Letícia (“deixou um legado de luta por um Brasil mais democrático”) e enfatizou seu papel ativo na defesa dos direitos sociais. A publicação também destacou sua resistência às injustiças políticas que foram particularmente visíveis durante a Operação Lava Jato.

“Lutou pela democracia, pelos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores e enfrentou as injustiças de uma perseguição política hoje reconhecida com os abusos da Lava Jato”, diz o texto.

Além da homenagem institucional, Luis Cláudio Lula da Silva, o filho mais novo do casal, também se manifestou nas redes sociais ao compartilhar a publicação do Instituto em sua conta no X (antigo Twitter).

Silêncio de Lula e trajetória da ex-primeira-dama

Apesar da homenagem, as contas oficiais do presidente Lula não fizeram menção à data significativa.

Marisa Letícia faleceu em 2017, vítima de um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVC). O casal se conheceu em São Bernardo do Campo, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, onde também foi realizado o velório de Marisa. Durante 43 anos, eles compartilharam uma vida marcada por lutas políticas e sociais.