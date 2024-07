Lazer nas férias: Parque Ibirapuera oferece diversas atividades durante o mês de julho

Refúgio dos paulistanos, o Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia, é referência quando se trata de lazer e turismo em São Paulo. Em julho, mês de férias escolares, o espaço promete aos visitantes muita diversão com uma agenda repleta de atividades gratuitas que promovem contato profundo com a natureza, conhecimento cultural, ambiental e científico, prática de modalidades esportivas nas quadras, além de momentos únicos em família. Veja abaixo tudo o que está planejado para o período:

Estação Biodiversidade – Faça Você Mesmo: Sucatoteca

Datas:5, 6, 12, 13, 14, 20, 21, 26, 27 e 28 de julho

Horário: das 14h às 17h

Local: parquinho em frente às quadras esportivas e próximo ao Portão 6

Sobre: a atividade tem como objetivo evidenciar como as ações antrópicas impactam a vida da população, sendo fundamental a adoção de práticas sustentáveis. De forma divertida, será destacada a importância dos 7 R’s da Sustentabilidade e haverá jogos interativos sobre o funcionamento da coleta seletiva. Os participantes também poderão confeccionar seus próprios brinquedos a partir de materiais reutilizáveis.

Público-alvo: livre para todos os públicos

Acesso: gratuito e sem necessidade de inscrição

Passarinhada

Data: 20 de julho

Horário: 7h30

Local: Portão 10

Sobre: conduzida pelo professor Pedro Cristales, parceiro da Urbia, a atividade consiste em realizar a observação de pássaros no Parque Ibirapuera. O local abriga cerca de 200 espécies diferentes de aves e os participantes poderão conhecer, aprender a identificá-las, além de conhecerem mais sobre os pássaros que encontrarão no espaço. É importante levar binóculos para deixar a experiência ainda melhor.

Público-alvo: livre para todos os públicos

Acesso: gratuito e sem necessidade de inscrição

Por ser um espaço plural e que abraça os mais diversos públicos, o Parque Ibirapuera ainda dispõe de outros atrativos que agradam frequentadores de todas as idades. Durante um dia de passeio, o visitante pode assistir uma sessão de Astronomia no Planetário Ibirapuera e conhecer um pouco mais sobre a identidade cultural africana no Museu Afro Brasil, ambos os espaços oferecem entrada gratuita às sextas-feiras.

Outra dica é contemplar as apresentações do Música no Parque, promovidas pelos estudantes da Escola de Música do Parque Ibirapuera e que ocorrem todos os sábados no palco da Arena da Marquise. Além disso, é possível se aprofundar na arte contemporânea, no Museu de Arte Moderna, que não cobra visitação aos domingos, ou até vivenciar os encantos da história japonesa, no Pavilhão Japonês, que garante gratuidade às quintas-feiras.

E tem muito mais vindo por aí! Durante todo o mês de julho, o Ibirapuera contará com uma série de eventos inéditos e edições especiais de atividades que já são muito amadas pelos seus visitantes. Confira:

Quintal de Férias no Parque Ibirapuera

Data: 15 a 19 de julho

Horários: das 9h às 12h ou das 14h às 17h

Local: ponto de encontro será a Escola de Música, no Auditório Ibirapuera

Sobre: as turmas inscritas no programa participarão de oficinas e experiências que promovem o contato com a natureza, a partir de brincadeiras educativas sobre meio ambiente, astronomia e música. Em cada dia da semana, as crianças serão conduzidas pelas equipes de Educação Ambiental e Sustentabilidade, do Planetário Ibirapuera e da Escola de Música do Parque Ibirapuera.

Público-alvo: crianças de 6 a 9 anos

Acesso: ingressos devem ser adquiridos pelo Urbiapass

Circuito Temático Ambiental: a Biodiversidade no Coração de São Paulo

Datas: 14, 21 e 28 de julho

Horário: das 10h às 11h30

Local: Centro de Visitantes, próximo ao Planetário Ibirapuera

Sobre: em celebração ao Dia Internacional da Conservação da Natureza, a Urbia oferecerá três circuitos guiados ambientais pelo Parque Ibirapuera, já que dispõe de 314 espécies de animais e cerca de 500 espécies de árvores e arbustos, entre plantas nativas e exóticas. O roteiro contempla caminhada entre as alamedas, jardins e bosques do espaço, com paradas estratégicas ao longo do trajeto, no qual serão apresentadas espécies botânicas, pontos turísticos, histórias e curiosidade do Ibirapuera.

Público-alvo: livre para todos os públicos. Crianças de até 5 anos não pagam e menores de 18 anos devem estar acompanhados por responsáveis

Acesso: vagas limitadas a 25 pessoas por circuito e os ingressos devem ser adquiridos pelo Urbiapass

Sessão especial no Planetário – Apollo 11: Um Salto para a Humanidade

Datas e horários: 27 de julho, às 17h, e 28 de julho, às 15h

Local: Planetário Ibirapuera

Sobre: em julho, comemora-se 55 anos da chegada do ser humano à Lua. Durante a sessão, que será apresentada ao vivo pela astrofísica, Mirian Castejon, os espectadores descobrirão como foi a jornada da missão Apolo 11, em 1969, que incluiu desafios, dificuldades e vitórias.

Público-alvo: livre para todos os públicos

Acesso: ingressos devem ser adquiridos pelo Urbiapass

Sessão especial no Planetário – O Show da Luna, com a presença ao vivo da personagem Luna

Data: 5 de julho

Horário: às 13 e às 15h

Local: Planetário Ibirapuera

Sobre: Luna é uma garota curiosa e apaixonada por ciências, sempre fazendo experimentos e buscando respostas. Durante a sessão, ela embarca em uma viagem interativa e musical pelo espaço, investigando questões científicas, como o brilho das estrelas, a possibilidade de caminhar nos anéis de Saturno, a existência de vida em Marte e o motivo de Plutão não ser mais considerado um planeta.

Público-alvo: livre para todos os públicos, porém recomendada para crianças de 4 a 11 anos

Acesso: ingressos devem ser adquiridos pelo Urbiapass

Sessões fixas no Planetário Ibirapuera

Dias e horários: quintas-feiras e domingos, às 11h, 13h, 15h e 17h. Sextas-feiras e sábados, às 13h, 15h, 17h e 19h. Excepcionalmente, nos dias 8 e 9 de julho, o espaço também estará em funcionamento, devido ao feriado estadual que homenageia a Revolução Constitucionalista, com sessões às 11h, 13h, 15h e 17h.

Local: Planetário Ibirapuera

Sobre: três sessões fixas são oferecidas ao público do Planetário Ibirapuera aos finais de semana, sendo elas: O Show da Luna, Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez e Planetas do Universo.

Público-alvo: livre para todos os públicos

Acesso: ingressos devem ser adquiridos pelo Urbiapass