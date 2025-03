LATAM transporta gratuitamente para SP preguiça-real resgatada em Mato Grosso

Quando o resgate de animais silvestres faz parte de programas de acolhimento e conservação, ter parceiros para o transporte seguro pode fazer toda a diferença. É por isso que o programa Avião Solidário da LATAM ajudou mais uma animal a chegar ao seu destino gratuitamente nesta terça-feira (11/3). Trata-se de uma preguiça-real (Choloepus hoffmanni) que viajou de Mato Grosso para São Paulo e chegou em segurança ao seu novo lar.

O indivíduo macho de preguiça-real foi transportado pela LATAM Cargo do Aeroporto de Cuiabá ao Aeroporto de Guarulhos, onde foi encaminhado para o programa de conservação da espécie do Zoológico de São Paulo. A ação solidária otimizou um deslocamento de mais de 1,3 mil quilômetros, reduzindo para 2 horas um transporte que duraria em torno de 21 horas por via terrestre.

O animal estava sob os cuidados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente em Mato Grosso, após ser resgatado na casa de uma moradora em Deciolândia (MT) e como não apresentava condições de ser reintegrado à natureza, foi encaminhado para um local onde pudesse contribuir para pesquisas e ações de conservação da espécie.

A preguiça-real é uma das quatro espécies de preguiças endêmicas da Amazônia e pouco conhecida por pessoas de outras regiões do Brasil. Devido à redução de seu habitat natural, à fragmentação de florestas, à caça ilegal, dentre outros fatores, o animal encontra-se na iminência de entrar para a lista de animais ameaçados de extinção segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN).

AVIÃO SOLIDÁRIO DA LATAM JÁ PROTEGEU MAIS DE 4,6 MIL ANIMAIS NO BRASIL

Em 13 anos de existência, o programa Avião Solidário da LATAM, em conjunto com instituições parceiras, já realizou o transporte gratuito de mais de 868 toneladas de cargas e 4,6 mil animais no Brasil. Além dos 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 transportadas para todos os estados brasileiros, o programa completou a marca de mais de 200 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 130 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) transportados gratuitamente na recente crise do Rio Grande do Sul, desde 4 de maio de 2024.

O Avião Solidário está conectado com o pilar de Valor Compartilhado da Estratégia de Sustentabilidade do grupo LATAM e coloca à disposição da América do Sul toda a experiência logística e a conectividade da companhia. Atualmente, o Avião Solidário mantém parcerias com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Movimento União BR, Gastromotiva, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se e SOS Mata Atlântica.