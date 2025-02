São Bernardo resgata 85 animais silvestres em 2025 e reforça proteção à fauna

Desde o início de janeiro, 85 animais silvestres de diferentes espécies já foram resgatados pelas equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) Ambiental de São Bernardo, incluindo aves, como urubu, gavião, coruja, urutau, além de mamíferos e repteis, como capivara, gambá e serpentes. A maioria deles, após cuidado e tratamento, já devolvidos ao habitat natural. O trabalho visa garantir atendimento e reinserção na natureza, a exemplo de um bicho-preguiça, encontrado na tarde desta quinta-feira (13/2) pelos moradores de uma residência situada na Rua Aljubarrota, no Riacho Grande, região de grande vegetação de São Bernardo.

A GCM Municipal foi acionada pelo telefone 153 e resgatou o animal no local, próximo ao Parque Municipal Estoril. A equipe da Guarda levou o bicho-preguiça ao veterinário do Zoológico de São Bernardo, dentro do Parque Estoril, onde também funciona um centro de tratamento e recuperação de animais da fauna silvestre. Veterinário do Zoológico, Marcelo Gomes explicou que o bicho-preguiça é nativo da região do Riacho Grande. “Constatamos que era um bicho-preguiça adulto, fêmea, que estava apenas com as unhas da mão direita quebradas, provavelmente, por causa da queda, e não apresentava lesões. Por ser um animal nativo dessa região, optamos pela soltura aqui mesmo no Parque”, completou.

O secretário adjunto de Segurança Urbana, Michael Rúbio da Silva, frisou que ao se deparar com um animal silvestre, o munícipe não deve se aproximar ou tocar. “Ao encontrar um animal silvestre fora de seu habitat ou ferido, oriento ligar para o 153 e acionar a GCM Ambiental para a recolha. Por questão de segurança, não se deve mexer nos animais por risco de ataque”, ressaltou.

Um terço dos animais acolhidos na instituição é reinserido na natureza. “Ficam com a gente apenas os animais que não têm condições de retornar ao seu habitat natural, como os que se acidentaram, ou aqueles que já permaneceram muito tempo em cativeiro, e filhotes, que não sobreviveram sem os cuidados de proteção e alimentação”, afirmou Marcelo Gomes.

ESTORIL – O Parque Municipal Estoril é um espaço de conservação ambiental de São Bernardo, que tem como compromisso preservar a Mata Atlântica, fauna e a Represa Billings. Localizado no Riacho Grande, além de equipamento de preservação e de lazer, com área para andar de pedalinho, teleférico, caiaques e trilhas, contempla o Zoológico Municipal de São Bernardo, que abriga 340 animais de diversas espécies, resgatados por instituições de proteção e segurança ambiental, que não podem ser devolvidos ao habitat natural. Quem visita o Zoo encontra, principalmente, aves, repteis e mamíferos, como duas onças pardas.

SERVIÇO:

Guarda Municipal Ambiental – Telefone: 153

Parque Municipal Estoril:

R$ 5 (ingresso), crianças até 7 anos e pessoas acima de 65 anos não pagam;

Entrada gratuita para morador com carteirinha do parque, que pode ser feita na administração do local (documento com foto, uma foto 3×4 e comprovante de residência);

ATRAÇÕES:

Teleférico – R$ 25 (ida e volta) / R$ 15 (só ida e só volta)

Pedalinhos – R$ 25 (20 minutos 2 adultos e 1 criança)

Pedalão – R$ 50 (20 minutos 4 adultos e 2 crianças)

Stand Up Paddle– R$ 50 (por hora de passeio)

Caiaque – R$ 15 (por 40 minutos de passeio)

Zoológico – Gratuito

Alimentação – quiosques e barracas de alimentação