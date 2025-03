Zoo São Paulo comemora 67 anos e anuncia nascimento de mais duas araras-azuis-de-lear

Neste domingo, 16 de março de 2025, o Zoológico de São Paulo completa 67 anos de existência e comemora a data com o anúncio de mais dois nascimentos importantes para a conservação da fauna ameaçada de extinção. Em 2015 a instituição foi a primeira no país a ter sucesso na reprodução da arara-azul-de-lear e agora anuncia a chegada de mais duas aves. Os filhotes nasceram em 17 e 20 de fevereiro e estão sob cuidados da equipe técnica.

“Para nós é sempre uma alegria quando há sucesso reprodutivo, até por conta dos desafios que existem para formar casais de aves. O comportamento reprodutivo das aves é complexo e muito interessante. Para que haja a formação de novos casais é preciso que haja afinidade entre eles, e é necessário oferecer um ambiente estimulante para que ocorra a reprodução,” explica Fernanda Vaz Guida, bióloga chefe do setor de aves.

Os filhotes são filhos de Maria Clara e Francisco. Ainda não é possível saber o sexo, que será descoberto por meio de exame de DNA assim que as primeiras penas começarem a sair.

O Zoo São Paulo possui 13 acordos de cooperação com instituições governamentais, privadas, universidades e sociedade civil focados em diferentes temas, como em programas de conservação e revigoramento populacional, entre os quais da arara-azul-de-lear. Desde 2021, cinco araras já foram encaminhadas para soltura na Bahia, de onde a espécie é endêmica. A ação é possível após meses de treinamento e análise comportamental de cada indivíduo para verificar se a ave está apta a sobreviver na natureza. O Zoo também participa do censo populacional da espécie em seu ambiente natural, e o resultado desse monitoramento vem mostrando um crescimento populacional e o sucesso das ações integradas.

Censo

Em setembro de 2024, foi realizado o censo populacional da arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari), nas regiões do Raso da Catarina e do Boqueirão da Onça, na Bahia. O estudo registrou um aumento significativo dessas aves, contabilizando 2.548 indivíduos frente a 2.273 observados na última contagem em 2022. Vale lembrar que a espécie quase foi extinta na década de 90, especialmente devido ao tráfico de animais silvestres. Para se ter uma ideia da importância do censo, em 2019, apenas dois indivíduos foram avistados na região do Boqueirão da Onça, o que motivou o início do projeto de revigoramento populacional que está em andamento atualmente.

O Censo e o Projeto de Soltura Monitorada da Arara-azul-de-lear no Boqueirão da Onça/BA são liderados pelo Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara-azul-de-lear, com o suporte de instituições nacionais e internacionais, entre as quais o Zoo São Paulo e o CEMAVE/ICMBio.

67 anos – tradição, conservação e manutenção

O Zoo São Paulo desempenha um papel fundamental na conservação e no cuidado dos animais, além de contar com diversas iniciativas focadas em espécies ameaçadas. Ao longo de sua história, a instituição registrou nascimentos como o da perereca-pintada, sapinhos-garimpeiros, axolotes, três espécies de micos-leões e mais recentemente, dois filhotes de sagui-da-serra-escuro.

No local, vivem também lobos-guarás, tamanduá-bandeira e outros animais nativos da fauna brasileira. Desde 2024, o Zoo é o único no país a abrigar ararinha-azul (no Brasil existem três espécies de araras azuis: arara-azul-de-lear, ararinha azul e arara azul grande). Também é um importante polo de educação ambiental e recebe cerca de 100 mil alunos por ano, dos quais cerca de 60 mil provenientes de escola pública e com entrada gratuita.

Curiosidade

Entre os animais do Zoo, os mais “experientes” são os pelicanos Pel e Léo. Com cerca de 60 anos, eles foram um dos primeiros moradores do parque e podem ser vistos no lago São Francisco de Assis, onde vivem tranquilamente com alimentação baseada em peixes variados e suplemento vitamínico, cuidados médicos e acompanhamento técnico.

Redescubra o Zoo São Paulo

O Zoológico de São Paulo é um tradicional ponto turístico na zona sul da cidade, com mais de dois animais de cerca de 200 espécies. O parque está sendo reestruturado com novas atrações e serviços para os visitantes. Mais de cem áreas foram revitalizadas, novos moradores chegaram ao local como pinguins-de-magalhães, cervicapras e capivaras, e agora com o Acqua Safari é possível fazer um passeio de barco observando os animais por outros ângulos. Entre as novidades do Zoo, está também a colaboração da artista plástica Carol Wang, apresentadora do programa Art Attack do Disney+, que assina diversos paineis espalhados ao longo do passeio.

A instituição realizou obras importantes, como a reforma e expansão do hospital veterinário e a criação do novo Centro de Conservação Ararinha-Azul. Desde novembro, é possível ver a ararinha-azul no Bosque da Conservação, ao lado de outras espécies também ameaçadas como o mutum-de-Alagoas, o papagaio-de-cara-roxa e a arara-azul-de-lear.

O Zoo conta ainda com o Mundo Dino, que abriga mais de 60 fósseis originais de dinossauros, e o Xochimilco, lar dos axolotes — criaturas que inspiraram o famoso personagem do jogo Minecraft. O visitante também pode explorar atrações como “Pequenos Notáveis”, “Pulo do Sapo” e “Formigueiro”. Para quem busca uma experiência mais aventureira, mensalmente ocorre a “Noite Animal”, passeio que permite explorar o parque ao entardecer e observar animais com hábitos noturnos.

O Zoo modernizou ainda seus serviços de atendimento aos visitantes, com sistema para redução de filas, ampliação do estacionamento, diversificação de pontos de alimentação, além da possibilidade de locação de carrinhos para crianças e elétricos para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviço:

Funcionamento: no período do carnaval será das 9h às 18h e bilheteria até às 17h

Site: ingressos.zoologico.com.br

Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Valores dos Ingressos

Promoção Semana do Consumidor + Aniversário do Zoo até o dia 17/03

Comprou 1 ingresso do Zoo ou Jardim Botânico ganha outro para utilizar no mesmo dia

Comprou 1 combo ganha outro para utilizar no mesmo dia

Zoo SP avulso: R$ 89,90 e R$ 44,90 (meia-entrada)

Jardim Botânico avulso: R$ 39,90 e R$ 19,90 (meia-entrada)

Combo Zoo + Mundo Dino + Botânico: R$ 119,90 e R$ 69,90 (meia-entrada)

Ingresso anual Zoo SP: R$ 149,90

Ingresso anual Zoo SP + Mundo Dino: R$ 199,90

Ingresso anual Jardim Botânico: R$ 299,90

***Promoções válidas somente para compras antecipadas pelo site, central de atendimento e com no mínimo 1 dia de antecedência

Opcionais:

Passeio Aqua Safari

Funcionamento: das 9h às 16h30 e feriado até às 17h30

Valor: de R$ 29,90 por pessoa por R$ 19,90 (válido até o dia 17/03)

Duração: 10 minutos

Mundo Dino

Inteiro: de R$ 59,90

Meia: de R$ 29,95

Mineração:

Valor: de R$ 39,90 por pessoa

Duração: sem limite de horário

Noite Animal:

Valor: de R$ 69,90 por pessoa

Lektrik:

Ingressos: venda no site e no aplicativo da Fever e na bilheteria do Jardim Botânico



Classificação: livre para todas as idades

Site: lektrik.com/sao-paulo