Lançamento nacional do Caoa Chery Tiggo 8 Pro – O valor do preço

Quatro anos após o seu lançamento no Brasil – quando foi apresentado com o imodesto slogan “A oitava maravilha do mundo” –, o Caoa Chery Tiggo 8 ganha uma atualização em sua nova versão Pro, que chega para ocupar o lugar da configuração Max Drive. Produzido em CKD na fábrica da Caoa na cidade de Anápolis (GO) – com montagem de peças da plataforma, do motor e da carroceria importadas da China, com partes como pneus e baterias fabricadas localmente –, o utilitário esportivo monobloco de sete lugares traz um visual renovado. O preço anunciado – R$ 188.888,88 – fica bastante abaixo do praticado no segmento em que o modelo atua, no qual estão outros SUVs em monobloco de sete lugares, como o Jeep Commander (de R$ 219.990 a R$ 321.990) e o Volkswagen Tiguan Allspace (R$ 284.590). Desse modo, a Caoa Chery reedita no Tiggo 8 Pro a estratégia comercial adotada no Tiggo 7 Sport – oferecer mais equipamentos por um preço menor que o da concorrência. Desde o seu lançamento, há seis meses, quando o Tiggo 7 Sport chegou ao mercado por R$ 134.990 (valor mantido), o SUV de cinco lugares tem uma fila de espera de compradores – atualmente, é de cerca de 90 dias. As vendas do Tiggo 7, que eram de 550 unidades mensais em média até fevereiro, com a nova versão, saltaram para 3.471 emplacamentos em julho.

Por conta do novo design dos para-choques, o Tiggo 8 Pro ganhou dois centímetros no comprimento – agora, são 4,72 metros. As outras dimensões foram mantidas: 1,86 metro de largura, 1,70 metro de altura e 2,71 metros de entre-eixos. Na variante Pro, a grade dianteira tem um design denominado de Big Diamond, com detalhes que reforçam a impressão de profundidade. No centro da grade, o emblema da Caoa Chery conta com uma iluminação gradual que, em sintonia com faróis e lanternas, recepcionam os usuários na iluminação dinâmica de boas-vindas. Os faróis têm maior alcance que o modelo anterior e contam com controle inteligente da luz alta, identificando veículos em sentido contrário e baixando o farol alto para não ofuscar os outros motoristas. Os auxiliares de neblina integrados acompanham o movimento do volante, utilizando o assistente de iluminação em curvas. As laterais ostentam as novas rodas aro 19 polegadas, calçadas por pneus Pirelli 235/50 R19. Na traseira, o brake light em leds passou a ser bipartido, e as lanternas ganharam um novo desenho e passam a ser full-led, com iluminação dinâmica de boas-vindas e piscas dinâmicos (Dynamic Rear). O para-choque e as luzes traseiras de neblina passam a ser integrados. São quatro saídas de escapamento, duas de cada lado da área traseira. O modelo está disponível nas cores perolizadas branco ou azul escuro e nas metálicas preto ou cinza.

No interior, os bancos receberam novo design, com acabamento premium na cor preta, assim como os encostos de cabeça dianteiros com apoio lateral ajustável. O assento do motorista conta com ajuste lombar elétrico, três memórias de ajustes com teclas na porta do veículo e função “acesso inteligente”, que permite ao condutor adentrar com facilidade e se acomodar no banco, antes dele retornar e assumir a posição pré-programada de condução. Outro destaque é a capacidade do porta-malas, de 193 litros na configuração sete lugares, 889 litros na de cinco e 1.930 litros com as duas fileiras de bancos traseiros rebatidas. A tampa do porta-malas conta com abertura elétrica por sensor de presença na chave.

O motor 1.6 turbo GDI a gasolina com injeção direta e duplo comando de válvulas com duplo variador de fase, que move o Tiggo 8 desde o lançamento, ganhou um novo bloco de maior rigidez. Potência e torque foram mantidos: 187 cavalos a 5.500 rpm e 28 kgfm, disponíveis de 2 mil a 4 mil rpm. A transmissão automática permanece a DCT de dupla embreagem com 7 velocidades com alavanca tipo joystick e opção de trocas manuais. O conjunto mecânico recebeu ainda outras evoluções, como a localização do filtro de óleo (mais acessível para troca), novo radiador de óleo e nova bomba de óleo com pressão variável. Uma recalibração foi feita para entregar um “powertrain” com sincronismo mais refinado.

O Tiggo 8 foi o segundo modelo fabricado no Brasil pela Caoa Chery a incorporar a tecnologia Max Drive, que utiliza uma câmera multifuncional e um radar para oferecer assistências semi-autônomas de condução. Além de piloto automático integrado e adaptativo com assistente de congestionamento e frenagem automática de emergência, o Max Drive traz o controle inteligente de farol alto e o alerta de colisão de tráfego cruzado traseiro, útil em saídas de estacionamento transversal de ré. Somam-se o alerta de saída de faixa, a assistência de permanência em faixa, o assistente de mudança de faixa, o monitoramento de ponto cego e os alertas de distância e de colisão frontal. O sistema de câmeras evoluiu para a visão 540 graus, possibilitando a visualização de todo o entorno do veículo, do solo e abaixo do carro, facilitando as manobras de estacionamento. A segurança é reforçada por seis airbags (frontais, laterais e de cortina) e pelo monitor de pressão e temperatura individual dos pneus.

Além da versão Pro, o Tiggo 8 continua a ser comercializado na variante Plug-in Hybrid. Importado da China, o SUV que combina motor a gasolina com dois elétricos carregáveis em tomadas, com potência combinada de 317 cavalos e torque combinado de 56,6 kgfm, custa R$ 249.990. Em 2025, a Caoa Chery pretende nacionalizar a produção do Tiggo 8 Plug-in Hybrid e, para isso, está investindo na expansão da fábrica goiana. O novo Tiggo 8 Pro, como toda a linha Caoa Chery, tem cinco anos de garantia.

Experiência a bordo

Ambiente requintado

Dentro do Tiggo 8 Pro, quem primeiro captura o olhar é a vistosa tela curva UWCS (Ultra Wide Curved Screen) com 24,6 polegadas, Full HD Digital, que integra as funções de painel de instrumentos e o multimídia conectável com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e GPS nativo. A curvatura reduz reflexos de luzes indesejados e oferece uma visibilidade impressionante. O menu rápido de funções preferidas pode ser acessado na tela “touchscreen” ou pelo assistente inteligente, que permite a abertura do teto solar com apenas um comando de voz.

No console central, o usuário se depara com a nova geração da alavanca tipo joystick, mais ergonômica e elegante. Ao seu lado, há um botão do tipo “Scroll” com as funções liga/desliga/volume do sistema de áudio do multimídia. Em qualquer canto que se olhe, é fácil de se encontrar materiais de qualidade, com um estilo elegante. O carregador de celular por indução (com 50W de potência) no console central tem cortina de proteção, enquanto o ar-condicionado dual zone tem saída para a segunda fileira de bancos.

Teto solar panorâmico, som da Sony com oito alto-falantes, chave presencial com botão de partida, luz ambiente panorâmica multicolorida, comando de climatização à distância, retrovisores externos com rebatimento automático, assistência de marcha a ré, luzes de direção em leds, freio de estacionamento eletrônico, bússola no painel de instrumentos, quatro portas USB (dianteiras e traseiras, duas tipo A e duas tipo C), porta objetos refrigerado sob o descansa braço central e chave em Black Piano com detalhes cromados complementam o “habitat” refinado oferecido pelo Tiggo 8 Pro.

Primeiras impressões

Tecnologias em ação

Anápolis/GO – No breve teste em um circuito improvisado com cones no pátio da fábrica da Caoa na cidade goiana de Anápolis, foi possível fazer algumas acelerações de zero a 100 km/h, além de testes de “slalom” (sequência de curvas rápidas alternadas) e de frenagem de emergência. O motor 1.6 turbo GDI a gasolina com injeção direta e duplo comando de válvulas com duplo variador de fase, com seus 187 cavalos e 28 kgfm, dá conta de mover o maior SUV da Caoa Chery com desenvoltura. É bem entrosado com o câmbio DCT de dupla embreagem com 7 velocidades, acionável na alavanca tipo joystick e com opção de trocas manuais. As suspensões dianteira e traseira independentes (MacPherson e multilink), além de estabilidade e boa dirigibilidade, entregam um padrão elevado de conforto. Os freios a disco nas quatro rodas param o SUV de forma rápida e equilibrada.

O teste também ofereceu a oportunidade de avaliar na prática o Max Drive, que agrega um conjunto de assistências semi-autônomas interessantes. Como o piloto automático integrado e adaptativo com assistente de congestionamento, que permite manter a distância em relação ao carro à frente, acelerando ou freando, inclusive até a parada total, e retornar o movimento automaticamente em situações de tráfego intenso, comum nas grandes cidades. A tecnologia mantém o veículo dentro da faixa de rolamento. A frenagem automática de emergência também faz parte do Max Drive, e é capaz de reconhecer não apenas uma parada brusca de veículos à frente como também outras situações críticas envolvendo pedestres e ciclistas.

Ficha Técnica

Caoa Chery Tiggo 8 Pro

Motor: 1,6 litro TGDi, gasolina, 4 cilindros, 16 válvulas, turbocompressor, injeção direta de combustível e ignição eletrônica

Potência: 187 cavalos

Torque: 28 kgfm

Transmissão: automática dual clutch de 7 velocidades

Tração: dianteira

Direção: assistência elétrica progressiva

Suspensão: dianteira tipo MacPherson e traseira tipo multilink – ambas independentes

Rodas: liga leve 19 polegadas diamantada

Pneus: 235/50 R19

Carroceria: utilitário esportivo em monobloco com quatro portas e sete assentos

Dimensões: 4,72 metros de comprimento, 1,86 metro de largura, 1,70 metro de altura, 2,71 metros de entre-eixos

Peso em ordem de marcha: 1.589 quilos

Tanque de combustível: 51 litros

Porta-malas: 193 litros (com sete lugares), 889 litros (com cinco lugares) e 1.930 litros (com dois lugares)

Preço: R$ 188.888,88