Lady Gaga lança nova música “Abracadabra” durante o Grammy

No último domingo, dia 2 de fevereiro, durante a cerimônia do Grammy, Lady Gaga surpreendeu os fãs com o lançamento de sua nova música intitulada “Abracadabra“, que integra seu aguardado álbum “Mayhem“. O clipe da canção foi revelado em um intervalo comercial da transmissão ao vivo nos Estados Unidos, marcando a reconexão da artista com suas raízes pop.

O vídeo de “Abracadabra” é repleto de referências visuais que remetem a sucessos passados como “Bad Romance” e “Poker Face”. A direção ficou a cargo de Gaga em colaboração com Parris Goebel e Bethany Vargas, e apresenta uma coreografia intensa que simboliza a luta interna entre seus aspectos mais luminosos e sombrios.

O lançamento inesperado rapidamente se tornou um dos tópicos mais discutidos nas redes sociais, acumulando impressionantes 1 milhão de visualizações no YouTube em apenas duas horas.

Além das coreografias dinâmicas e da paleta de cores que diferenciam as facetas da artista, a música se destaca por sua sonoridade dançante, incorporando elementos do darkwave e trazendo uma estética pop gótica que não era explorada por Gaga desde seu álbum “Born This Way“, lançado em 2011.

Com um total de 14 faixas, o álbum “Mayhem” promete um retorno às origens musicais da cantora. Em comunicado oficial, foi informado que o disco incluirá os singles já lançados, “Disease” e “Die with a Smile”, este último uma colaboração com Bruno Mars, que garantiu a Gaga o Grammy de Melhor Performance de Duo ou Grupo Pop na mesma noite.

A artista revelou que o projeto surgiu como parte de um processo de superação pessoal. “O álbum começou quando enfrentei meu medo de retornar à música pop que meus primeiros fãs amavam”, afirmou. Contudo, enfatizou que não se trata de um trabalho nostálgico: “Reinvento meu som inicial com uma abordagem caleidoscópica, absorvendo minha vasta biblioteca musical enquanto abraço uma nova perspectiva artística destemida”.

O lançamento oficial de “Mayhem” está agendado para 7 de março e promete marcar o início de um ano repleto de atividades para Gaga. Além disso, em março ela será reconhecida com o prêmio Inovador do iHeartRadio, destinado a artistas que impactam a música e a cultura. A cantora também liderará o line-up do Festival Coachella deste ano ao lado de Green Day e Post Malone.

Em maio, ela deverá se apresentar para o maior público da sua carreira na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.