‘Laboratório’ do tráfico é descoberto em casa inabitada no interior de SP

Um armazém de drogas com insumos para refino, preparo e embalo do material foi descoberto com a ajuda de cães do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) em Várzea Paulista, na região de Campinas. No local também foi apreendido um revólver, munições, drone e até rádios comunicadores.

O caso ocorreu na terça-feira (14) no bairro Cidade Nova. A equipe do 1º Baep realizou uma operação na região contra o tráfico de drogas e contou com a ajuda dos cães farejadores K9 Athos e o K9 Blitz.

Em determinado momento, os animais começaram a ficar agitados e pararam de frente a uma casa, indicando a presença de entorpecentes no local. Ao entrar no imóvel, os militares viram que era uma casa inabitada com apenas algumas mesas e cadeiras.

Entre os cômodos da residência foram encontrados diversas porções de entorpecentes, além de apetrechos para o preparo das drogas que transformavam o local em um ‘laboratório’ do tráfico.

Somando os insumos e as porções de maconha, cocaína, crack e haxixe, a apreensão chegou a cerca de 25 quilos. No local também foram apreendidas 63 mil embalagens vazias que seriam usadas no embalo do material.

Além disso, a polícia recuperou três balanças de precisão, um liquidificador, um caderno de anotação, três facas, duas tesouras, um revólver, munições de vários calibres, um drone e cinco rádios transmissores.

Durante a ação, um adolescente de 15 anos foi flagrado nas proximidades do local filmando a ação policial para enviar a terceiros. O menor não soube responder o questionamento dos policiais sobre o que fazia próximo ao imóvel e foi apreendido. Dois celulares que estavam com o adolescente ficaram em posse da polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o menor seria responsável por guardar e comercializar as drogas, além de monitorar as ações policiais para proibir esse tipo de crime. Em consultas, foi identificado que ele já tinha cometido atos infracionais de ameaça e injúria há dois anos.

O caso foi registrado como ato infracional de tráfico de drogas e associação ao tráfico na delegacia do município. O menor foi encaminhado à Fundação Casa.