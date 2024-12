Fundação CASA e Sebrae-SP unem forças para fomentar a cultura empreendedora entre adolescentes

A Fundação CASA e o Sebrae-SP firmaram, nesta quinta-feira (19), um acordo estratégico para promover a cultura empreendedora entre os cerca de 4,5 mil adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade no Estado de São Paulo, e seus familiares. A parceria, capitaneada pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania e estabelecida por meio de um Protocolo de Intenções, visa a implementação de programas formativos que proporcionem aos jovens a chance de desenvolver habilidades essenciais para o mercado de trabalho, contribuindo para sua reintegração social.

A cerimônia ocorreu na sede da Secretaria da Justiça e Cidadania, no centro de São Paulo, com a presença do secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, que assinou o autorizo da parceria; a presidente da Fundação Casa, Claudia Carletto, e o diretor superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa.

Com duração de 12 meses, a parceria contemplará atividades como oficinas de empreendedorismo, gestão de negócios e elaboração de projetos empreendedores. As ações serão realizadas de forma colaborativa, com o Sebrae-SP oferecendo sua expertise em capacitação e consultoria, e a Fundação CASA disponibilizando o público-alvo, composto por adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e suas famílias, que terão a oportunidade de aprimorar suas competências profissionais e pessoais.

Para o secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, a Fundação CASA está trabalhando para transformar as vidas dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa no Estado de São Paulo. “Oferecer capacitação empreendedora aos adolescentes é uma maneira de abrir caminhos concretos para a reintegração social e profissional. Acreditamos que o empreendedorismo é uma ferramenta poderosa para promover autonomia e inclusão, impactando positivamente não apenas os jovens, mas também suas famílias e comunidades. O trabalho conjunto com o Sebrae-SP fortalece nossa missão de garantir oportunidades reais de futuro para eles”, ressalta Fábio Prieto.

“Esta parceria com o Sebrae representa um marco fundamental para a Fundação CASA. Ao fomentar o empreendedorismo, estamos oferecendo aos nossos adolescentes uma chance concreta de transformação, equipando-os com novas habilidades e ampliando suas possibilidades para o futuro. Acreditamos que, ao incentivar a cultura empreendedora, estamos não só promovendo um ambiente mais justo e inclusivo, mas também proporcionando a esses jovens a oportunidade de reescrever suas histórias, mostrando que existem outras escolhas além daquelas que os trouxeram até aqui”, afirma a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.

“É uma parceria de enorme importância para nós. O empreendedorismo, como parte da medida sócio educativa, é uma grande força transformadora, representa a oportunidade para nossos adolescentes desenvolverem um caminho na construção da autonomia pela atitude empreendedora”, disse o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa.

Além das capacitações teóricas, os adolescentes também terão a chance de vivenciar práticas empreendedoras, o que contribuirá para o desenvolvimento de uma mentalidade voltada para a geração de oportunidades e autonomia financeira. O Sebrae-SP e a Fundação CASA irão ainda colaborar na criação de um ambiente propício para a troca de experiências com outras organizações, ampliando o alcance e os resultados da iniciativa.