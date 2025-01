Krav Maga Mestre Kobi abre nova turma de iniciantes em São André

No próximo dia 26 de janeiro, o Centro de Krav Maga Mestre Kobi em Santo André (SP) abre espaço para alunos iniciantes. Essa é a oportunidade para que as pessoas interessadas em mudar a sua relação com o medo, em se tornarem mais atentas e seguras possam conhecer a modalidade criada como técnica de defesa pessoal.

O Krav Maga Mestre Kobi é a referência da modalidade na América Latina. Há 35 anos, o Brasil recebia Grão Mestre Kobi Lichtenstein, ele que foi aluno direto do criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld e foi seu primeiro faixa-preta a sair de Israel com a missão de difundir a técnica pelo mundo.

Os interessados em fazer a aula experimental no dia 26 de janeiro, devem entrar em contato. Quem iniciar os treinamentos no dia 26 ficará isento de taxa de matrícula e concorrerá a sorteios de uniformes de treino.

O que é Krav Maga?

O Krav Maga, a defesa pessoal israelense, foi desenvolvido, na década de 40, por um homem chamado Imi Lichtenfeld, para que qualquer pessoa, homem ou mulher, independentemente de sua idade ou preparo físico, pudesse se defender de um ou mais agressores, armados ou não.

É a única arte reconhecida mundialmente como arte de defesa pessoal e não como arte marcial e por isso não há regras e nem competições, somente o objetivo de preparar os praticantes para voltarem em segurança para casa.

As técnicas do Krav Maga são simples, rápidas e objetivas. Os movimentos buscam atingir os pontos sensíveis e vitais do corpo do agressor, como olhos, nariz, garganta, região genital, etc. Dessa maneira, eliminamos a necessidade de uso da força bruta e conseguimos igualar o forte, o fraco, o grande e o pequeno.

As técnicas se baseiam nos movimentos naturais do corpo humano, na física, matemática e anatomia humana, promovendo melhor controle das emoções e de nossas reações. Dessa forma, quando uma agressão ocorre e é necessário tomar uma atitude sob tensão e medo, o Krav Maga fornece suporte mental e técnico.

O treinamento do Krav Maga, além de ensinar as técnicas, desenvolve a autoconfiança e a coragem do aluno. E isso se estende muito além da reação na rua.

Benefícios do Krav Maga

Do ponto de vista físico, há o estímulo para que os alunos se exercitem diariamente, dentro de seus limites.

Emocionalmente, o Krav Maga forma pessoas mais seguras e atentas. A prática também influencia no comportamento. Atenção, disciplina e seriedade, saber diferenciar o certo do errado, usar o autocontrole, tudo isso é praticado.

O resultado de tudo extrapola os treinamentos e se reflete na qualidade de vida das pessoas. Hoje, homens e mulheres, civis e militares adotam o Krav Maga no mundo inteiro por sua eficiência.

Benefícios do Krav Maga para as mulheres

Hoje, 30% dos alunos da Federação Sul Americana de Krav Maga são mulheres.

Quando as mulheres começam a praticar a modalidade, mudam a sua relação com o medo, adquirindo autoconfiança, aumentando o autocontrole nas situações de estresse e de violência e se capacitando para cuidarem de si e da sua família.

Os benefícios vão além. Mulheres costumam cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. Quando passam a praticar o Krav Maga, com um instrutor devidamente habilitado para isso, elas também se tornam mais focadas, menos distraídas e mais atentas, o que diminui o risco de ataques, pois a violência geralmente é voltada aos alvos mais fáceis.

Além das melhorias na saúde física e, até mesmo na boa forma, essas mulheres também obtêm ganhos psicológicos, porque o Krav Maga dá a elas a sensação de controle frente às suas emoções.