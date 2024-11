Kool & The Gang: A noite que vai transformar o seu feriado hoje (15) no Espaço Unimed

Hoje é dia de Celebration! Feriado da Proclamação da República, é o momento perfeito para esquecer o sofá e a TV, sair de casa, dançar e reviver a trilha sonora da sua vida. Kool & The Gang sobe ao palco do Espaço Unimed às 22h para um show único e memorável. Mais do que música, esta noite é uma oportunidade de viver momentos que conectam gerações com celebração e nostalgia.

Há sons que marcam a vida, e há bandas que os criam. Kool & The Gang é uma delas. Dos riffs de “Jungle Boogie” em Pulp Fiction à energia vibrante de “Open Sesame” em Os Embalos de Sábado à Noite, seus grooves moldaram memórias que permanecem vivas até hoje. Com 60 anos de estrada, dois Grammys, sete American Music Awards e entrada recente no Rock & Roll Hall of Fame, a banda mantém seu legado como um dos pilares do funk, soul e R&B. Suas músicas continuam sendo sampleadas por artistas como Will Smith (Summertime), Lil’ Kim (Ladies’ Night) e DJ Kool (Let Me Clear My Throat), provando que sua influência é atemporal.

Você já ouviu Kool & The Gang. Talvez não saiba, mas suas músicas já embalaram momentos inesquecíveis da sua vida – aquela cena icônica em Pulp Fiction, o groove irresistível em Trolls, ou a trilha sonora de celebrações ao redor do mundo. Hoje, você pode reviver tudo isso ao vivo. Ainda tem dúvidas? Dê o play e sinta o som:

“Celebration” – https://www.youtube.com/watch?v=3GwjfUFyY6M

“Jungle Boogie” – https://www.youtube.com/watch?v=7Mp3o6XeZpA

“Ladies’ Night” – https://www.youtube.com/watch?v=YheKoYTrkr8

“Get Down on It” – https://www.youtube.com/watch?v=qchPLaiKocI

“Open Sesame” – https://www.youtube.com/watch?v=Ox_YPwThEXc

Hoje é mais do que um show – é uma celebração ao vivo com a banda que moldou a trilha sonora da sua vida.

SERVIÇOS: Kool & The Gang no Espaço Unimed em São Paulo

Data: 15 de novembro de 2024 (sexta-feira)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 16 anos

Acesso para deficientes: Sim

Ingressos: Pista Premium: R$ 440,00 (inteira) e R$ 220,00 (meia) Setores A, B e C: R$ 820,00 (inteira) e R$ 410,00 (meia) Setores E, F: R$ 740,00 (inteira) e R$ 370,00 (meia)

Setores G e H: R$ 380,00 (inteira) e R$ 340,00 (meia) Camarotes A: R$ 820,00 (inteira e individual) Camarotes B: R$ 740,00 (inteira e individual)

Compras de ingressos:

Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – 01156-000, Barra Funda – São Paulo/SP) ou online pelo site: https://www.ticket360.com.br/evento/29002/ingressos-para-kool-e-the-gang. A compra através da bilheteria virtual não terá taxa de serviço e pode ser feita com pagamento via cartão de crédito ou Pix. Para ativar a compra pelo aplicativo, é necessário estar no local em um raio máximo de 500 metros (isento de taxa).

Objetos proibidos:

Câmeras fotográficas profissionais ou semiprofissionais (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, paus de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcoólicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuvas, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de moto e similares.