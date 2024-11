Kool & the Gang: a lenda do funk e soul celebra sua trajetória em apresentação única no Espaço Unimed

A banda Kool & the Gang está de volta ao Brasil para uma apresentação imperdível no Espaço Unimed , em São Paulo , no dia 15 de novembro de 2024 . Este retorno é especialmente significativo, já que faz mais de uma década desde a última passagem da banda pelo país.

Kool & the Gang é muito mais do que uma banda; é uma verdadeira lenda da música mundial, com um legado que atravessa gerações e que transformou festas, pistas de dança e celebrações ao longo de mais de cinco décadas. Os fãs brasileiros terão a oportunidade de reviver essa energia contagiante em um show que promete ser uma noite de celebração, nostalgia e alegria.

O show será repleto dos maiores clássicos que marcaram a história do grupo e da música mundial. Entre os sucessos confirmados estão “ Celebration ”, um hino que é executado em festas e celebrações de todas as gerações, e “ Jungle Boogie ”, cuja energia irresistível já foi amplamente utilizada em filmes, programas de TV e comerciais ao redor do mundo. Além disso, o público poderá se emocionar com “ Cherish ”, uma balada icônica que marcou histórias de amor e momentos inesquecíveis para muitos fãs.

Outros clássicos que não podem faltar incluem “ Ladies’ Night ”, que sempre é responsável por levantar o público e transformar qualquer ocasião em uma noite inesquecível, e “ Get Down on It ”, um sucesso dançante que convida todos a se juntarem na pista de dança. “ Hollywood Swinging ” também estará presente, representando o lado mais funkeado do grupo, com seu groove característico que encanta fãs de todas as idades.

A apresentação no Espaço Unimed vem logo após a recente introdução de Kool & the Gang ao Rock & Roll Hall of Fame , que confirma a importância e a contribuição monumental da banda para a música e cultura global. O show no Brasil é uma oportunidade para os fãs celebrarem junto com o grupo essa honraria e relembrar as canções que marcaram épocas.

Além de músicas icônicas, Kool & the Gang traz novas surpresas e arranjos que misturam nostalgia com a energia contagiante que só eles sabem proporcionar. Cada colaboração envolve sua energia para que os fãs brasileiros vivam uma experiência musical e visual única.

Desde a sua formação em 1964 , Kool & the Gang acumulou prêmios e reconhecimentos, incluindo dois Grammys e sete American Music Awards . Sua influência é tão profunda que inúmeras músicas do grupo foram sampleadas por grandes artistas de hip-hop e pop. As faixas de Kool & the Gang foram e começaram sendo referência para novos músicos, com samples usados por artistas como Will Smith , Mase e Lil’ Kim . Canções como “ Ladies’ Night ” e “ Jungle Boogie ” foram usadas e reinventadas em novas batidas, mantendo vivo o espírito criativo e inovador do grupo.

O show de Kool & the Gang acontece no Espaço Unimed, que é uma das principais casas de shows do Brasil , conhecido por sua estrutura moderna e capacidade para receber grandes espetáculos. O local oferece uma experiência confortável e inesquecível para até 8 mil pessoas , com uma visão ampla do palco de todos os ângulos e é facilmente acessível por metrô. Possui uma infraestrutura diferenciada, que garante uma noite de muita diversão e conforto para todos os presentes.

SERVIÇOS: Kool & the Gang no Espaço Unimed em São Paulo

Show: Kool & the Gang no Espaço Unimed em São Paulo

Data 15 de novembro de 2024 (sexta-feira)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 16 anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos Pista Premium: R$440,00 (inteira) e R$220,00 (meia) I Setores A, B e C: R$8200,00 (inteira) e R$410,00 (meia) I Setores E, F : R$740,00 (inteira) e R$370,00 (meia) I Setores G e H: R$380,00 (inteira) e R$340,00 (meia) | Camarotes A: R$820,00 (inteira e individual) | Camarote A: R$820,00 (inteira e individual) | Camarotes B: R$7400,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – 01156-000, Barra Funda – São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed. A compra através da bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou pix. Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares