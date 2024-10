Kinoplex e Instituto Jô Clemente se unem em ação inédita em apoio às pessoas com deficiência

O Instituto Jô Clemente (IJC), Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos que promove saúde e qualidade de vida às pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras, em parceria com a rede de cinemas Kinoplex, realiza uma campanha de doação inédita. A cada R$ 50,00 que forem doados para projetos do Instituto, o doador ganha de presente, um vale ingresso para uma sessão de cinema na rede Kinoplex.

A campanha tem início em 24 de outubro e se estende até o 27 de novembro. Os vales poderão ser utilizados em qualquer dia (até o dia 27/11), para as sessões que começam até às 17h, sendo aceitos em todas as salas do Kinoplex do Brasil, exceto nas salas Platinum (VIP), IMAX, 3D e em conteúdos especiais. É importante destacar que os ingressos não serão aceitos nos cinemas UCI Kinoplex e Vale Sul.

O Instituto Jô Clemente (IJC) emitirá vales digitais que podem ser trocados pelos ingressos na bomboniere dos cinemas Kinoplex.

Faça a doação pelo site, clique aqui.

Receba por e-mail o código do ingresso em até um dia útil (enviado pelo IJC);

Vá até um dos cinemas Kinoplex participantes e apresente código na bomboniere do cinema, escolhendo o filme que assistirá no dia;

Receba o ingresso e aproveite a sessão!

*Importante: o ingresso é válido até o dia 27/11/2024.