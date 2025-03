Kiko Porto faz a pole position em seu retorno à Lamborghini Super Trofeo Norte Americana

A emoção e a velocidade marcaram a reestreia de Kiko Porto (Toyota Gazoo Racing / Banco Daycoval / MC Games / Equipe: Rafa Racing) na Lamborghini Super Trofeo Norte-Americana. A prova, disputada no circuito Sebring International Raceway, na Flórida, fez parte da programação da IMSA (International Motor Sport Association) e foi um verdadeiro teste de habilidade e determinação para o piloto brasileiro.

Convocado de última hora pela equipe Rafa Racing Team para retornar à categoria, Kiko Porto não hesitou em aceitar o desafio. O pernambucano, que foi terceiro colocado na classificação geral da Super Trofeo em 2024, está atualmente liderando a VP Racing SportsCar Challenge, após duas etapas, outra competição da IMSA. Mas a chance de pilotar novamente uma Lamborghini foi irresistível.

Em Sebring, Kiko dividiu o carro número 81 da categoria PRO AM com outro brasileiro, Nick Monteiro. A dupla mostrou sintonia desde o início, com Monteiro garantindo a nona posição no grid para a Corrida 1 e Porto conquistando a pole position para a Corrida 2.

Na primeira corrida, Monteiro foi o primeiro a entrar na pista, mas enfrentou dificuldades em sua estreia com o carro. No final da primeira metade da prova, ele entregou o volante a Kiko, que iniciou uma impressionante recuperação. Saindo do fim do grid, o pernambucano escalou posições e terminou em quarto na PRO AM, ficando a apenas um passo do pódio.

“Com mais uma volta, talvez tivéssemos alcançado o terceiro lugar. Perdemos um pouco de tempo ultrapassando carros de outras categorias, mas foi uma corrida muito positiva”, comentou Kiko, satisfeito com seu desempenho.

Na sexta-feira (14), a dupla voltou à pista para a Corrida 2, com Kiko largando na pole position da PRO AM e em quarto na geral. O piloto pernambucano fez um stint impecável, mantendo a liderança até entregar o carro para Monteiro. Nick manteve a dianteira até o fim, mas uma penalização de 10 segundos por “queima de largada” fez a dupla cair para o quinto lugar no resultado final.

“Acho que não queimei a largada. Passei na pole na minha categoria e em quarto no geral na bandeira verde. Mesmo assim, foi uma semana muito divertida, e como foi bom voltar a pilotar na Lamborghini Super Trofeo”, destacou Kiko, otimista com o desempenho da equipe.

A próxima etapa da Lamborghini Super Trofeo Norte-Americana será disputada entre os dias 9 e 11 de maio, no circuito de Laguna Seca, na Califórnia. Enquanto isso, Kiko Porto segue focado na VP Racing SportsCar Challenge, onde tem sua terceira etapa programada para junho, em Mid-Ohio, Ohio.