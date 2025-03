Kiko Porto retorna à Lamborghini Super Trofeo na abertura da temporada em Sebring

A semana promete ser movimentada no tradicional circuito Sebring International Raceway, na Flórida, que recebe as provas da IMSA – International Motor Sport Association e a etapa de abertura da temporada 2025 da Lamborghini Super Trofeo. No grid da categoria dos superesportivos italianos, o Brasil estará bem representado com Kiko Porto (Toyota Gazoo Racing / Banco Daycoval / MC Games / Equipe: Rafa Racing), que retorna à categoria para disputar esta primeira prova do ano.

Líder da VP Racing SportsCar Challenge e piloto Toyota Gazoo Racing em tempo integral, Kiko recebeu o chamado da Rafa Racing Team para ser um dos titulares na abertura do campeonato e vai dividir o carro número 2 da equipe com outro brasileiro, o paulista Nick Monteiro. O convite pegou o Porto de surpresa, mas ele não hesitou em aceitar o desafio.

“Foi algo que eu fui pego de surpresa, agora como piloto Toyota ‘full time’ não era algo que a gente tinha planejado. Porém a equipe precisava de alguém pra suprir essa vaga. Tô muito contente que vai ser um carro 100% do Brasil, porque vou correr com o piloto Nick Monteiro, que hoje tá fazendo os passos que eu fiz alguns anos atrás, na DEForce e na USF Pro”, destacou Kiko.

A missão em Sebring marca um retorno inesperado do brasileiro à Lamborghini Super Trofeo. Em sua temporada de estreia na categoria, em 2024, Kiko Porto teve um desempenho de destaque, conquistando vitórias, poles e encerrando o campeonato na terceira colocação na classificação. Agora, mesmo que sua participação esteja restrita a esta etapa, o piloto quer mostrar que continua competitivo

“É só para esta etapa de Sebring, mas a equipe precisava de mim neste momento. Então vamos pra cima e quem sabe surjam outras oportunidades no futuro nesse sentido.” Completou o piloto pernambucano.

As atividades de pista para a abertura da Lamborghini Super Trofeo começam nesta quarta-feira (12), com os primeiros treinos livres. O primeiro acontece às 10h25 no horário da Flórida (11h25 no Brasil) e o segundo às 15h30 (16h30 no Brasil). Na quinta-feira (13), os pilotos encaram as duas sessões classificatórias, às 11h55 e 12h15 (horários locais), que definirão o grid de largada para as duas corridas da semana.

A primeira prova da temporada acontece na quinta-feira, às 17h55 no horário da Flórida (18h55 no Brasil). Já a segunda corrida será disputada na sexta-feira (14), às 17h na costa leste dos Estados Unidos (18h no Brasil). Os fãs poderão acompanhar as disputas e o desempenho dos brasileiros ao vivo pelo canal oficial da Lamborghini Super Trofeo no YouTube.