Kiko Porto faz corrida de recuperação espetacular na Lamborghini Super Trofeo

A temporada da Lamborghini Super Trofeo começou com fortes emoções no Sebring International Raceway, na Flórida. A categoria, que faz parte do fim de semana da IMSA – International Motor Sport Association –, abriu os trabalhos com disputas intensas e grandes exibições na pista.

Representando o Brasil, Kiko Porto (Toyota Gazoo Racing / Banco Daycoval / MC Games / Equipe: Rafa Racing) retornou à Lamborghini Super Trofeo North America defendendo a equipe Rafa Racing Team. O pernambucano, que lidera a VP Racing SportsCar Challenge, outra categoria da IMSA, dividiu o comando do Lamborghini número 81 com seu compatriota Nick Monteiro.

Na primeira corrida, Monteiro foi responsável por abrir os trabalhos após conquistar a nona colocação no grid da PRO AM. Ele manteve um bom ritmo na primeira metade da prova, até a janela de pit stops, quando entregou o carro para Kiko Porto.

A partir daí, o piloto brasileiro protagonizou uma recuperação impressionante. Saindo do fim do pelotão, Kiko imprimiu um ritmo forte, fez ultrapassagens decisivas e escalou o grid até alcançar a quarta posição na categoria, ficando muito próximo do pódio.

“Se tivéssemos mais uma volta, acredito que dava para buscar essa terceira posição, mas foi uma corrida muito divertida e exigiu bastante trabalho. Tive que ultrapassar muitos carros, inclusive de outras categorias, então foi um grande desafio. Agora, é focar na corrida 2”, comentou Kiko Porto.

Nesta sexta-feira (14), o pernambucano terá uma oportunidade ainda melhor na segunda prova do fim de semana. Durante a sessão de classificação, Kiko garantiu a pole position da PRO AM, assegurando a posição de honra no grid.

Dessa vez, será ele quem comandará o Lamborghini número 81 na primeira parte da corrida, buscando transformar a posição de largada em um grande resultado. A expectativa é alta para mais uma apresentação de alto nível do piloto brasileiro.

A corrida 2 da Lamborghini Super Trofeo North America está marcada para às 17h (horário de Sebring) e 18h no Brasil. Os fãs poderão acompanhar a performance de Kiko Porto ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube.