F1: Bortoleto é 15º no primeiro treino livre na Austrália, com Norris como o mais rápido

Na recente estreia da nova temporada de Fórmula 1, o heptacampeão Lewis Hamilton, agora ao volante da Ferrari, alcançou uma modesta 12ª posição. Enquanto isso, o brasileiro Gabriel Bortoleto conduziu sua Sauber para a 15ª colocação, destacando-se entre os novatos. O tetracampeão Max Verstappen, pilotando pela Red Bull, mostrou um desempenho competitivo ao assegurar o quinto lugar.

Os primeiros quinze minutos da sessão foram marcados por um forte domínio dos pilotos que se destacaram na temporada anterior. O monegasco Charles Leclerc liderou as atividades com sua Ferrari, seguido de perto por George Russell, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren.

Verstappen, em quarto lugar, ficou à frente de Hamilton e do espanhol Carlos Sainz, que representava a Williams. A sessão teve que ser interrompida após cerca de vinte minutos devido à necessidade de limpar a pista, que havia sido comprometida pela brita levantada por diversos carros na curva 7.

Aos 35 minutos de atividade, Verstappen conseguiu estabelecer o tempo mais rápido, seguido por Russell. Uma das surpresas foi a performance de Fernando Alonso com a Aston Martin, que terminou a sessão em quinto lugar, enquanto Hamilton caiu para a nona posição.

Com apenas 23 minutos restantes na sessão, Sainz registrou a melhor volta até então. Contudo, a situação se complicou quando o britânico Oliver Bearman sofreu um acidente com sua Haas, resultando na bandeira vermelha e na interrupção temporária do treino.

Após a retomada dos treinos com dez minutos restantes, o australiano Oscar Piastri aproveitou a vantagem de correr em casa e colocou sua McLaren na terceira posição. Bortoleto ainda figurava em 12º lugar. Nas voltas finais da sessão, Lando Norris conseguiu registrar a volta mais rápida do dia.