Kartismo: GP Amigos do AKSP reabre Kartódromo de Interlagos com festa nesta quinta (21)

Depois de um mês fechado para os eventos do GP São Paulo de Fórmula 1, o tradicional Kartódromo de Interlagos reabrirá ao público nesta quinta-feira (21//1), com uma grande festa a partir das 20h30, quando será realizado o GP Amigos do AKSP, 11ª e penúltima etapa do campeonato de kart amador AKSP Master Challenge e Mulheres em Ação.

O evento marca o encerramento do Interlagos Trophy, certame que apontará os melhores pilotos amadores da pista que revelou Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Felipe Massa e todos os outros brasileiros que chegaram na Fórmula 1, como também Gabriel Bortoleto, que em 2025 fará sua estreia na categoria máxima do automobilismo.

Quem comandará a festa será o renomado DJ Martin501, engenheiro mecânico mineiro, que a cinco anos vem fazendo sucesso em baladas em diversos Estados, e que toca várias vertentes do Techno, variando entre Melodic, Minimal, Deep Minimal e também se aventura em Tech House e Deep House.

DJ Martin501 – Divulgação

No tradicional traçado, as disputas serão pelo o título de campeão e vice-campeão do Interlagos Trophy, composto por seis etapas, em que os pilotos podem descartar seu pior resultado ou uma ausência. Os líderes em cada uma das cinco categorias depois de realizadas cinco etapas são: Gabriel Vitorino (Light), Allan Félix Espadrezani (Graduados), André Alves dos Reis (Elite), Jorge Roque (Sênior) e Janaina Zoumbounelos (Mulheres em Ação).

Já na pontuação geral do AKSP Master Challenge e Mulheres em Ação, após o complemento de 10 etapas, os ponteiros são: Gabriel Vitorino (Light), Allan Félix Espadrezani (Graduados), André Alves dos Reis (Elite), Marco Verga (Sênior) e Janaina Zoumbounelos (Mulheres em Ação).

Ações sociais e muitos prêmios, brindes e diversão

A cada etapa o AKSP promove uma ação social. Desta vez a campanha será para arrecadação de fraldas para recém-nascido, em prol da Kimberlly, filha do piloto Luciano Braz, que está prestes a nascer.

Antes desta etapa foram realizados sorteios entre todos os pilotos que pagaram antecipadamente as suas inscrições. José de Jesus (Elite) e Flávia Corrêa (Mulheres em Ação) ganharam um par de Luvas DKR com personalização. Grazi Gonçalves (Mulheres em Ação), Rodrigo Garcia (Light), Paulo Daniel (Graduados), Matheus Nozaki (Elite) e Miguel Sacramento (Sênior) ganharam cesta de frutas e verduras oferecidas pelo Empório Santa Nina.

No sorteio de uma lavagem técnica no valor de R$ 200, oferecida por Panda Garage Car Detail, os felizardos foram Ana Paula Freitas (Mulheres em Ação), Dennis Cristo (Light), Gabriel Palmyro (Graduados), Gerson Roschel (Elite), Ricardo Barros (Sênior).

E os ganhadores de voucher para utilizar na Frangaria JK foram Adrino Siqueira (Light), Diego Rocha (Graduados), Marco Verga (Sênior), Paulo Policeno (Elite) e Aurelita Freitas (Mulheres em Ação).

Outros sorteios que serão realizados durante a etapa entre todos os participantes serão voucheres da Box 4 Car, Carlos Massoterapia, Empório Mafalda, Mary Estética, Mico Leão Machines, Rolley Beach, 5M Salão de Beleza, Studio Divando, Studio 16 Hair e Beauty Moema.

Os sete primeiros colocados de cada categoria serão premiados com kits Giovanna Baby. O Auto Posto Colônia oferecerá galão de combustível para o Casal Gasolina. Fechando a programação, será dividido o tradicional bolo entre os aniversariantes do mês.

Confira a classificação do Interlagos Trophy depois de cinco etapas:

Light: 1) Gabriel Vitorino, 134 pontos; 2) Ronaldo Christófano, 61; 3) Rodrigo Garcia, 57; 4) Guilherme Pegoraro, 55; 5) Adriano Siqueira, 50; 6) Kauê Gomes, 45; 7) Gustavo Dividino, 42; 8) Luan Luz, 40; 9) Paulo Henrique Utchuk, 39; 10) Luiz Felizzola e Dennis Cristo, 36.

Graduados: 1) Allan Félix Espadrezani, 98 pontos; 2) Paulo Daniel e Diego Rocha, 78; 4) Elcio Lora, 70; 5) Sérgio Inácio, 64; 6) Gabriel Palmyro, 64; 7) Rodrigo Parmezzani e Vitor Filipe, 61; 9) Thiago Rocha, 57; 10) Juliano Paiva, 49.

Elite: 1) André dos Reis, 113 pontos; 2) Paulo Policeno, 97; 3) Jorge Roque, 87; 4) Matheus Nozaki, 86; 5) José de Jesus, 78; 6) Valdo Gregório, 66; 7) Fernando Braga, 63; 8) Gabriel Kenji, 59; 9) Alexandre Porche, 54; 10) Gabriel Araújo, 49.

Sênior: 1) Jorge Roque (Cadete), 112 pontos; 2) Marco Verga (Pro), 94; 3) Ricardo Corrêa e Valdo Gregório, 77; 5) Jorge Filipe, 72; 6) Gerson Roschel, 71; 7) Luiz Antônio Gouvêa (Master), 70; 8) Ronaldo Christófano (Cadete), 49; 9) Antonio Lázaro, 45; 10) Beto Dicker (Cadete), 39.

Mulheres em Ação: 1) Janaina Zoumbounelos (G), 128 pontos; 2) Lucimara Reimberg (G), 106; 3) Rita Sanches (G), 87; 4) Aurélia Freitas (N), 84; 5) Grazi Gonçalves (G), 75; 6) Mirna Firmino (N), 71; 7) Cláudia Leite (N), 49; 8) Cláudia Franco (N), 40; 9) Ana Carla Pereira (N), 38; 10) Bruna de Lima Almeida (N), 30.

Confira a pontuação do AKSP Master Challenge depois da 10ª etapa:

Light: 1) Gabriel Vitorino, 264 pontos; 2) Luan Luz, 141; 3) Guilherme Pegoraro, 120; 4) Luiz Felizzola, 100; 5) Ronaldo Christófano, 97; 6) Adriano Siqueira, 89; 7) Gustavo Dividino, 81; 8) Luciano Braz, 79; 9) Ricardo Barros, 78; 10) Christian Marchini, 73.

Graduados: 1) Allan Félix Espadrezani, 199 pontos; 2) Diego Rocha, 175; 3) Élcio Lora, 135; 4) Gabriel Palmyro, 134; 5) Paulo Daniel, 131; 6) Sérgio Inácio, 126; 7) Rodrigo Parmezzani, 119; 8) Edicarlos Tomiazzi, 112; 9) Thiago Rocha, 109; 10) Vitor Filipe, 91.

Elite: 1) André dos Reis, 196 pontos; 2) Paulo Policeno, 194; 3) Matheus Nozaki, 181; 4) Fernando Braga, 145; 5) Jorge Roque, 139; 6) José de Jesus, 113; 7) Gabriel Kenji, 109; 8) Alexandre Porche, 93; 9) Valdo Gregório, 91; 10) Alberto Otazú, 67.

Sênior: 1) Marco Verga (Pro), 195 pontos; 2) Jorge Roque (Cadete), 207; 3) Ricardo Corrêa (Master), 149; 4) Gerson Roschel (Master) e Luiz Antônio Gouvêa (Master), 129; 6) Valdo Gregório (Pro), 97; 7) Jorge Filipe (Pro), 95; 8) André Alves dos Reis, 78; 9) Ronaldo Christófano (Cadete), 70; 10) Miguel Sacramento, 67.

Sênior Pro: 1) Marco Verga, 208 pontos; 2) Valdo Gregório, 97; 3) Jorge Filipe, 95; 4) Miguel Sacramento, 67; 5) Raimundo Gadelha, 66; 6) Antônio Lazaro, 55.

Sênior Master: 1) Ricardo Corrêa, 149 pontos; 2) Gerson Roschel e Luiz Gouvêa, 129; 4) Roberto Guimarães e Marcelo Carvalhaes, 53; 6) Carlos Barros, 47.

Sênior Cadete: 1) Jorge Roque, 207 pontos; 2) André Alves dos Reis, 78; 3) Ronaldo Christófano, 70; 4) Paulo Policeno, 66; 5) José de Jesus, 65; 6) Beto Dicker, 55.

Mulheres em Ação: 1) Janaina Zoumbounelos (G), 257 pontos; 2) Lucimara Ido Reimberg (G), 206; 3) Aurélia Freitas (N), 171; 4) Rita Sanches (G), 164; 5) Grazi Gonçalves (G), 133; 6) Cláudia Franco (N), 104; 7) Mirna Firmino (N), 99; 8) Cláudia Leite (N), 80; 9) Amanda Ramos, 48; 10) Geiza Baptistela Pereira (G), 47.

Mulheres em Ação (Graduadas): 1) Janaina Zoumbounelos, 257 pontos; 2) Lucimara Ido Reimberg, 206; 3) Rita Sanches, 164; 4) Grazi Gonçalves, 133; 5) Amanda Ramos, 48; 6) Geiza Baptistela Pereira, 47.

Mulheres em Ação (Novatas): 1) Aurélia Freitas, 171 pontos; 2) Cláudia Franco, 104; 3) Mirna Firmino, 99; 4) Cláudia Leite, 80; 5) Fávia Corêa, 43; 6) Cris Stancione e Daiani Tomiazzi, 41.

O AKSP Master Challenge tem o apoio de Agência Olhar Clínico Marketing, Arte Vidros Cris, Assima Contabilidade, Auto Posto Colônia, Box 4 Car, Carlos Massoterapia, Cervejaria Paulistânia, Cris Barros Bijou, Empório Mafalda, Empório Santa Nina, Exotic Limousine, Frangaria JK, Giovanna Baby, Grand Assessoria de Crédito, Luvas e Macacões DKR, Mary Estética, Mico Leão Machines, MRC Produções, Mundo Papercraft, Olhar Clínico Marketing, Panda Garage, Phytoervas, Restaurante Low BBQ, Rolley Beach, 5M Salão de Beleza, San Race, Speed Truck, SM Reparação de Veículos, Studio Divando, Studio 16 Hair e Beauty Moema, TatiSapia Organiza.