KaBuM! promove festa e doação de computadores para instituição social de Limeira

A sede do KaBuM!, maior e-commerce de tecnologia e games da América Latina, está localizada em Limeira, São Paulo. Com olhar cuidadoso para a comunidade local, a marca preparou uma ação solidária para finalizar o Mês das Crianças e contribuir com aprendizado dos pequenos ninjas da região.

Recentemente, o time de Jovens Aprendizes do KaBuM! recebeu o desafio de preparar uma atividade especial para a nova geração de limeirenses. A missão foi cumprida e nasceu a ideia do Ninja Solidário, com uma festa desenvolvida para crianças atendidas pela ONG GAVIA. A instituição, que valoriza a infância e adolescência, se dedica à educação de crianças e adolescentes, proporcionando seu desenvolvimento por meio de uma equipe técnica com educadores sociais, psicólogo e assistente social. Atualmente, os projetos da organização assistem cerca de 130 crianças e jovens, entre 6 e 17 anos.

Hoje, 28, o KaBuM! promoveu essa comemoração e contou com a presença do CEO da marca, Julio Trajano, que conversou com as crianças na abertura da festa. O espaço contou com atividades de recreação, estação gamer e diversas delícias tão amadas pelas crianças, como cachorro quente, algodão doce e pipoca.

Além disso, o KaBuM! preparou uma surpresa que irá promover mais diversão, praticidade e performance para o dia a dia dos jovens assistidos pelo projeto. A marca doou e instalou 13 computadores completos para a sala de informática da instituição, que agora oferece melhor acesso à tecnologia. Além dos setups, o KaBuM! fará uma reforma no espaço voltado para as atividades digitais, que ganhará uma nova identidade e estrutura para garantir maior desempenho dos ninjinhas a partir de novembro.

Alguns colaboradores do KaBuM! também participaram da festa com o projeto “Papo do Futuro”, criado para compartilhar experiências, conversas sobre carreira, sonhos e planos em associações da cidade. E as ativações não param por aí. Em novembro, a marca também fará a entrega de 200 uniformes para os pequenos da ONG GAVIA.

“No KaBuM!, valorizamos muito a ligação com a comunidade da nossa região. Essa proximidade nos conecta e fortalece cada vez mais nosso propósito”, afirma Nadia Leinig, diretora de RH do KaBuM”, afirma Nadia Leinig, diretora de RH do KaBuM!.

Entre novembro e dezembro, estará ativa no site do KaBuM! uma sugestão para os clientes que desejassem fazer contribuições para a ONG GAVIA, no momento de checkout das compras. A ação faz parte do projeto Doação Ninja, espaço que promove instituições sociais a fazerem a diferença.